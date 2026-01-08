LS전선 자산관리 플랫폼에 한전 SFL-R 적용 99% 정확도로 케이블 이상 탐지…에너지 고속도로 적용부터 추진 글로벌 시장 공략

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선이 한국전력과 실시간 케이블 진단 기술 기반 자산관리 설루션의 해외 수출을 추진한다.

8일 양사는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘케이블 상태판정 기술(SFL-R) 사업화 및 글로벌 시장 공동 진출’을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 계약을 통해 국내 전력 산업의 제조 및 운영 통합 솔루션 역량을 강화하고 해외 시장 공략에 협력하기로 했다.

한전은 실시간으로 전류를 모니터링해 99%의 정확도로 케이블 고장 위치를 탐지하는 기술인 ‘SFL-R’ 기술을 LS전선의 케이블 자산관리 플랫폼에 적용한다. 해당 기술은 이미 제주 초고압직류송전(HVDC) 등 주요 전령망에 적용되고 있다.

LS전선은 이번 기술 통합을 계기로 일반 진단과 실시간 정밀 진단을 아우르는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 계획이다. 우선 정부가 추진하는 ‘에너지 고속도로’ 프로젝트에도 협력 모델을 적용한 뒤 레퍼런스를 쌓아 글로벌 시장도 공략한다는 계획이다.

구본규 LS전선 대표는 “LS전선이 보유한 세계 최고 수준의 제조·시공 기술력에 한전의 운영 노하우를 결합해, 글로벌 에너지 대전환 시대를 주도할 지능형 전력망 솔루션의 체계를 구축했다”며 “서해안 에너지 고속도로 등 국가 인프라 안보를 책임지는 실질적인 레퍼런스를 확보하고, 전 세계 전력망 시장에서 K-전력의 압도적 경쟁력을 입증하겠다”라고 밝혔다.