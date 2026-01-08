선 발생 질병 100%, 후 발생 질병 200% 지급 초기집중형 암치료비·치매주요치료비 담보 신설

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상이 암과 치매를 하나의 상품으로 통합 보장하는 신상품 ‘케어더블암치매보험’을 출시했다고 8일 밝혔다

기대수명 연장으로 암과 치매가 생애주기의 대표적 위협 질병으로 부상한 가운데, 기존 단일 질병 중심 상품으로는 두 질병이 모두 발생했을 때 충분한 보장을 받기 어려웠다. 현대해상은 이런 문제를 해결하기 위해 발생 순서에 따라 보장금액을 확대하는 구조를 적용했다.

암을 먼저 진단받으면 암 진단 가입금액 100%를 지급하고, 이후 중증치매(CDR 3점 이상) 진단 시 중증치매 진단 가입금액의 200%를 추가로 보장한다. 반대로 중증치매를 먼저 진단받은 경우에도 같이 적용된다. 중증치매 진단 가입금액 100%를 먼저 지급하고, 이후 암 진단 시 암 진단 가입금액의 200%를 보장해 두 질병이 모두 발생해도 충분한 보장을 받을 수 있도록 설계했다.

암과 치매 각각의 보장도 강화했다. 암 진단 후 초기 집중 치료를 위해 ‘초기집중형 암치료비 담보’를 신설해 진단 후 1~5년 내는 해당 담보 가입금액의 200%를, 6~10년 내는 100%를 매년 치료 시 지급한다. 치매는 ‘치매주요치료비 담보’를 신설해 레켐비, 메만틴 등 약물·약제 치료뿐 아니라 치매 통원 치료까지 폭넓게 보장한다.

현대해상 관계자는 “치명적이지만 보편적인 질병이 된 암과 치매는 함께 대비해야 할 질환”이라며 “이번 상품은 암과 치매를 통합 보장해 고객이 보다 간편하게 생애주기의 위협을 대비할 수 있다”고 말했다.