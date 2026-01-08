CJ올리브네트웍스와 제휴…페이백·경품행사도

[헤럴드경제=김진 기자] 이마트24는 이달부터 매장에서 CJ기프트카드를 사용할 수 있다고 8일 밝혔다.

CJ올리브네트웍스의 CJ기프트카드는 CJ그룹 계열사와 외부 제휴사 등 24개 제휴사에서 사용할 수 있는 실물·바코드 형태의 기프트카드다. 이번 제휴를 통해 이마트24는 편의점 업계 최초로 CJ기프트카드 사용처에 추가됐다.

양사는 CJ기프트카드의 개인 구매자의 70% 이상이 20~30대인 점에 주목해 일상 소비 접점인 편의점 채널과 제휴하게 됐다.

고객은 이마트24 매장에서 상품 구매 시 1000원당 1포인트 적립이 가능하다. 1000포인트 이상 보유하면 10포인트 단위로 CJ ONE 포인트 사용처에서 사용할 수 있다.

이마트24는 제휴를 기념해 이달 말까지 페이백 행사를 진행한다. CJ ONE 앱에서 기프트카드를 등록한 후 이마트24에서 1만원 이상 구매하면 2400원을 페이백 해준다. 경품 행사에도 참여할 수 있다. 추첨을 통해 와인냉장고, 아이폰17 등을 선물한다.

이마트24 영업마케팅팀 이종완 팀장은 “2030세대 이용 비중이 높은 CJ기프트카드를 이마트24에서도 사용할 수 있도록 제휴를 확대했다”며 “앞으로도 다양한 멤버십과 결제, 제휴 서비스를 통해 고객 혜택을 확대할 것”이라고 전했다.