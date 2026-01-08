퀄컴·웨이모·캐터필러·현대차그룹 부스 방문 ‘先 B2B 後 B2C’…“로봇 상용화 단계적 접근” “안전·검증 우선한 산업용 휴머노이드 전략”

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수 기자] 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 열린 ‘CES 2026’ 현장을 찾아 현대차그룹의 인공지능(AI)·로보틱스 전략과 관련해 “트랜스포메이션은 이제 방향의 문제가 아니라 속도의 문제”라고 강조했다.

장 부회장은 이날 현대차그룹 부스를 둘러본 뒤 기자단과 진행한 스탠딩 인터뷰에서 “AI라는 화두는 수년 전부터 있었지만, 실제 데이터를 기반으로 이를 구현할 수 있는지를 보기 위해 그룹사의 힘을 모았다”라며 이같이 밝혔다.

그는 “보스턴다이내믹스를 중심으로 휴머노이드 로봇뿐 아니라 각각의 솔루션을 AI 쪽으로 전환할 수 있는 트랜스포메이션 전략을 함께 발표할 수 있었다는 점이 의미 있었다”며 “앞으로는 전 부문이 여기에 달라붙어 속도를 내야 한다”고 밝혔다.

실제 이번 CES를 전후로 시장의 이목이 현대차그룹의 로보틱스와 피지컬 AI 전략에 쏠렸다. 전시 개막 이후 현대차를 비롯해 현대모비스, 현대오토에버, 현대글로비스 등 로봇 생태계와 연관된 그룹 주요 계열사 주가가 크게 오르며 투자자들의 관심이 집중됐다. CES에서 제시된 기술 비전이 단기 이벤트를 넘어 중장기 성장 전략으로 해석되면서 기업 가치 재평가 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

아울러 장 부회장은 전날 진행된 엔비디아와의 회동과 관련해서는 “(어제는) 격려하는 분위기였고, 이전에 만난 부분도 있어서 예방 차원의 자리였다. 구체적인 협력 확대 내용은 지금 단계에서 말씀드릴 수 없고, 나중에 말씀드리겠다”며 신중한 입장을 보였다.

장 부회장은 또 보스턴다이내믹스의 전동식 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 큰 주목을 받은 것과 관련해 국내 로보틱스 생태계 구상도 언급했다. 그는 “정부가 주목하고 있는 AI 정책과 동조해서 같이 가야 한다”며 “한국의 로보틱스랩도 있고, 서비스 로봇이지만 그 영역을 확장하려는 계획을 갖고 있다. 보스턴다이내믹스와의 협업 역시 구축 중”이라고 말했다.

이어 “중국이 로봇을 워낙 강조하고 있는 상황에서 시기적으로도 그렇고 속도 측면에서도 상당히 주목해야 할 부분”이라며 “생태계 구축 역시 얼마나 빠르게 가느냐가 중요하다”고 덧붙였다.

현대차그룹이 휴머노이드 로봇의 초기 적용 분야로 가정용이 아닌 산업 현장을 택한 이유에 대해서는 ‘검증’과 ‘안전’을 핵심 키워드로 꼽았다. 장 부회장은 “아직은 충분히 검증이 돼야 한다고 보고, 안전에 대해서도 많은 논의가 필요하다”며 “로봇을 실제로 어디에 어떻게 쓸 것인지, 그 과정에서 생성되는 데이터를 선순환 구조로 돌려 작업 품질과 작동 품질을 높여야 한다”고 설명했다.

그는 “안전이 어느 정도 검증된 이후에 B2B에서 B2C로 가는 게 맞다고 본다”며 “바로 소비자에게 가기보다는 우리 공장 환경에서 먼저 써보고, 거기서 개발된 기술이 산업 전반으로 확장될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

한편, 이날 장 부회장은 글로벌 기술 기업과 산업 파트너들의 전시관을 잇달아 방문하며 협업 가능성을 점검했다. 퀄컴 부스를 시작으로 웨이모, 캐터필러 부스를 차례로 찾은 뒤, 현대차그룹 전시관에서 아틀라스와 모베드 등 로봇 전시 및 시연을 직접 관람했다. 이후 두산과 현대위아 부스를 방문하며 로봇·자동화 기술 동향을 살폈다.