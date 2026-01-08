340평대 3층 규모…테마별 큐레이션 상반기 중 강남·성수에 추가 오픈 예정

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사는 오는 9일 마포구에 첫 번째 신발 전문 오프라인 편집숍 ‘무신사 킥스(사진)’를 연다고 8일 밝혔다.

무신사 킥스는 지난 2001년 신발 커뮤니티 ‘무진장 신발 사진이 많은 곳’으로 출발한 무신사의 뿌리와 정체성을 반영한 공간이다. 스니커즈 마니아 사이에서 신발을 지칭하는 ‘킥스(Kicks)’를 활용해 스니커즈 문화를 경험하는 공간이라는 의미를 담았다.

홍대입구역 9번 출구 인근에 지상 1∼3층, 1124㎡(약 340평) 규모로 마련된 매장에서는 80여개 브랜드 제품을 판매한다.

1층에는 러닝 특화 존과 매달 새 브랜드를 보여주는 팝업존을 마련했다. 2층은 아웃도어 제품 중심으로 구성했고, 3층에서는 로퍼와 부츠 등을 선보인다.

무신사 관계자는 “무신사 킥스 홍대는 신발에 대한 무신사의 진정성과 큐레이션 역량, 플랫폼 기술을 집약한 공간”이라며 “상반기 중으로 서울 성수, 강남 등 주요 상권에 무신사 킥스 매장을 추가로 출점할 계획”이라고 말했다.