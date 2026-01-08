8년만의 2위 탈환…“AI 시대 주도권 교체 신호”

[헤럴드경제=정목희 기자] 인공지능(AI) 시대의 새로운 강자로 부상한 구글이 최근 주가 상승세에 힘입어 애플을 제치고 미국 증시 시가총액 2위에 올랐다.

7일(현지시간) 뉴욕증시에서 구글의 모회사인 알파벳 클래스 C주는 전 거래일 대비 2.52% 오른 322.47달러에 거래를 마쳤다. 이날 종가 기준 알파벳의 시가총액은 3조8912억달러(약 5644조원)로, 애플(3조8470억달러)을 넘어섰다.

같은 날 애플 주가는 0.77% 하락해 알파벳의 상승세와 대조를 이뤘다. 알파벳이 시가총액 순위에서 애플을 앞선 것은 2019년 이후 처음이며, 미국 증시에서 두 번째로 가치 있는 기업이 된 것도 2018년 2월 이후 약 8년 만이라고 미 경제매체 CNBC와 마켓워치 등은 전했다.

알파벳이 미국에서 두 번째로 가치 있는 기업이 된 것도 2018년 2월 26일 이후 약 8년 만에 처음이다.

시총 1위 기업은 여전히 엔비디아로, 이날 종가 기준 시총은 4조5969억달러를 기록했다.

구글 알파벳과 애플의 시총 순위 역전은 인공지능 시대의 주도권 교체를 알리는 신호라고 마켓워치는 짚었다.

구글은 치열한 AI 경쟁에서 선두 주자로 부상해 관련 생태계의 거의 모든 영역으로 영향력을 확장하면서 지난해 주가가 65%가량 상승했다.

구글이 개발한 AI 모델 제미나이가 시장에서 강력한 입지를 다진 데 더해 구글이 자체 설계한 AI 칩 ‘TPU’(텐서프로세서유닛)까지 잠재력을 인정받으면서 엔비디아의 시장까지 잠식할 수 있다는 전망이 나온다.

BNP파리바 애널리스트 닉 존스는 전날 보고서에서 구글이 “AI 플랫폼 시장을 장악할 유리한 고지에 있다”고 분석했다.

반면 애플은 AI 경쟁에서 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있으며, 지난해 선보일 예정이었던 차세대 시리(Siri) AI 서비스도 출시를 연기했다.

월가 투자회사 레이먼드 제임스는 최근 애플의 투자 등급을 하향 조정하며 올해 투자자들이 이익을 거두기 어려울 것이라고 전망했다.