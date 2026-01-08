29CM서도 非패션 거래 증가

[헤럴드경제=김진 기자] 패션 플랫폼 무신사에서 비(非)패션 부문 거래가 증가한 것으로 나타났다. 연초 ‘쿠팡 저격 마케팅’으로 입소문을 탄 쿠폰을 지급한 효과다.

8일 무신사에 따르면 지난 1~5일 뷰티 거래액은 1년 전보다 두 배로 늘었다. 상품군별로 보면 바디케어 거래액이 304% 늘었고 스킨케어와 향수는 각각 156%, 141% 증가했다. 생활용품 부문 거래액도 34% 증가했다. 특히 욕실용품(214%)과 옷걸이(83%) 판매가 급증했다.

무신사가 운영하는 온라인 편집숍 29CM에서도 거래액의 증가세가 확인됐다. 같은 기간 29CM 뷰티 소품과 바디케어 카테고리 거래액은 1년 전보다 각각 194%, 153% 늘었다. 생활·건강 부문에서는 주방용품 거래액이 74% 늘었다. 욕실용품 주문은 45% 증가했다.

무신사가 새해를 맞아 전 고객에게 지급한 5만원 상당의 할인 쿠폰 영향으로 풀이된다. 무신사는 지난 1일 무신사 스토어 2만원, 무신사 슈즈·플레이어 2만원, 무신사 뷰티 5000원, 무신사 유즈드 5000원 쿠폰을 지급했다. 무신사 머니를 충전해 1만원 이상 결제하면 5000원을 돌려주는 페이백, 신규 회원에게 ‘가입 축하 20%’ 쿠폰 지급 이벤트도 진행했다.

해당 이벤트는 ‘쿠팡 저격’이란 해석을 낳았다. 홍보용 이미지에 쓰인 빨강, 노랑, 초록, 파랑 색상이 쿠팡의 로고를 연상시켰기 때문이다. 쿠폰의 구성이 쿠팡이 지난달 말 개인정보 유출 피해 고객 보상안과 비슷하다는 평가도 나왔다. 쿠팡의 보상안은 쿠팡트래블 2만원, 알럭스 2만원, 전 상품 5000원, 쿠팡이츠 5000원이다.

앞서 무신사는 임원 채용 문제 등을 놓고 쿠팡과 대립해 왔다. 쿠팡은 지난해 임원 2명이 무신사로 이직하자, 영업비밀 침해와 경업금지 약정 위반 혐의로 가처분 신청을 냈다. 법원은 이를 기각했으나 쿠팡은 항고했다. 쿠팡은 지난달 중순 항고를 취하했다. 무신사는 지난 2일 항고 취하에 따른 상황을 보도자료를 통해 공개했다.

지난 2023년에는 쿠팡플레이 코미디 시리즈 SNL코리아에서 ‘무신사 냄새’라는 표현을 써 논란이 됐다. 무신사의 MZ 패션 스타일을 겨냥한 대사로, 무신사 스타일을 비꼬는 밈으로 퍼졌다.