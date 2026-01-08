CES서 기자간담회 진행 단독 전시공간서 AI 에이전트로 일하는 혁신 시현 업무 시간 67% 절감 효과 기대 인프라·플랫폼·설루션 모두 보유

[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 삼성SDS가 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 기업의 업무 혁신을 이끌 인공지능(AI) 역량을 선보였다. AI 인프라·플랫폼·설루션을 모두 아우르는 기술로 기업의 AI 대전환(AX)을 이끌겠다고 강조했다.

삼성SDS는 미국 라스베이거스 컨벤션센터 센트럴홀에 단독 전시공간을 마련하고 AI 에이전트를 통해 일하는 방식이 어떻게 변화하는지 보여줬다.

특히 사례로 제시한 정부부처 주무관의 하루가 주목을 받았다. 정부부처 주무관은 출근하자마자 삼성SDS ‘퍼스널 에이전트’로부터 주요 일정과 업무 브리핑을 받고 업무 수행에 필요한 추가 정보와 맥락까지 확인한다.

이어 생성형 AI가 적용된 삼성SDS ‘브리티 미팅’으로 화상회의를 진행한다. 브리티 미팅은 음성인식 정확도가 95% 이상이다. 60개 이상의 다국어를 인식하며 AI 통·번역 기능을 제공해 서로 언어가 달라도 협업이 가능하다.

오후에는 수많은 유해 영상을 일일이 확인할 필요없이 AI 에이전트를 통해 유해 영상만 빠르게 선별하고, 보고서와 관련 보도자료 초안을 작성한다. AI 에이전트 덕분에 주무관은 하루 근무시간의 약 67%인 5시간 20분을 절감할 수 있다.

삼성SDS는 AI 에이전트를 안정적으로 제공하기 위한 AI 인프라·AI 플랫폼·AI 설루션을 모두 보유하고 있다.

AI 인프라의 경우 삼성 클라우드 플랫폼을 중심으로 아마존웹서비스, 마이크로소프트 애저, 구글클라우드플랫폼, 오라클 클라우드 인프라스트럭처 등 글로벌 클라우드 서비스를 고객 환경에 맞춰 제공한다. 또한 엔비디아의 최신 GPU인 B300을 선제적으로 도입하며 고성능 AI 인프라를 구축했다.

AI 플랫폼 영역에서는 삼성SDS 생성형 AI 플랫폼 ‘패브릭스’를 통해 삼성 거대언어모델(LLM)은 물론 주요 글로벌 언어모델을 통합 제공한다. 삼성SDS는 국내 기업 최초 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 리셀러 파트너로서 기업 고객에게 보안과 확장성을 갖춘 기업용 생성형 AI 서비스를 제공하고 있다.

AI 설루션 영역에서는 협업 솔루션 ‘브리티웍스’와 생성형 AI 서비스 ‘브리티 코파일럿’ 등 글로벌 설루션을 고객 맞춤형으로 제공한다.

삼성SDS는 이러한 역량을 바탕으로 행정안전부가 주관하는 범정부 AI 공통기반 사업과 지능형 업무관리 플랫폼 사업 등을 수행하고 있다

범정부 AI 공통기반 사업은 정부부처와 지자체가 보안 걱정없이 생성형 AI 서비스를 활용할 수 있도록 지원하는 사업으로, 삼성SDS의 생성형 AI 플랫폼 패브릭스가 적용됐다.

‘온나라 업무관리 시스템’을 민간 클라우드 기반 SaaS(서비스형소프트웨어)로 전환하는 지능형 업무관리 플랫폼 사업이다. 삼성SDS는 브리티웍스와 브리티 코파일럿을 제공하고 있다.

이준희 삼성SDS 대표이사(사장)는 CES 2026서 가진 기자간담회에서 “이번에 선보인 기술을 바탕으로 공공, 금융, 제조 등 다양한 산업의 AX 실현을 적극 지원해 나가겠다”며 “기업의 AI 대전환을 이끌 최적의 설루션 제공하겠다”고 말했다.