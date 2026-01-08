[헤럴드경제=김진 기자] 이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 미래기획그룹장이 6일(현지시간) 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에 참석했다.

CJ그룹에 따르면 이 그룹장은 CES 2026에 참석해 글로벌 산업 트렌드 변화와 미래 혁신 기술의 산업 적용 사례 등을 살피고 있다

이 그룹장은 현장에서 국내외 주요 기업, 유망 스타트업과 협업 가능성을 타진했다. 그룹의 중장기 성장 전략 수립과 인공지능(AI)·디지털전환(DT) 경쟁력 강화를 위한 구상에도 착수했다.

이 그룹장은 지난해 11월부터 그룹 차원의 미래 혁신과 중장기 먹거리 발굴을 주도하는 미래기획그룹장을 맡고 있다.

CJ그룹은 지주사 AI실, DT추진실, CJ올리브네트웍스 등 관련 부서를 중심으로 이번 CES 2026에 참석했다.

이들은 글로벌 산업 트렌드 변화와 미래 혁신 기술의 산업 적용 사례 등을 살펴볼 계획이다. AI·DT 경쟁력 강화를 위해 국내외 주요 기업과 유망 스타트업 부스를 참관하고, 현장 미팅도 할 예정이다.