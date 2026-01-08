올해 국방예산 9010억달러…2027년엔 6000억달러 증액 예고

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 2027년도 국방예산을 1조5000억달러(약 2176조원)로 편성하겠다고 밝혔다. 이는 현재 수준보다 50% 이상 증액된 규모다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “상원의원과 하원의원, 각료들, 그리고 다른 정치인들과 길고 어려운 협상을 거친 끝에 특히 이처럼 힘들고 중요한 시기에 국가의 이익을 위해 2027년 국방예산은 1조달러가 아니라 1조5000억달러가 돼야 한다고 결정했다”고 밝혔다.

그는 “이 예산은 우리가 오랫동안 누려야 할 ‘꿈의 군대’를 구축하기 위한 것이며, 무엇보다 어떤 적이 있더라도 우리의 안전과 안보를 지킬 수 있도록 하기 위함”이라고 강조했다.

미 연방 상·하원을 통과한 뒤 트럼프 대통령이 지난달 18일 서명한 2026년도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방수권법(NDAA)의 국방 예산은 1조 달러에 살짝 못 미치는 9010억달러(약 1307조원)인데 이보다 6000억 달러(약 870조원) 규모로 증액하겠다는 것이다.

트럼프 대통령은 이처럼 거액의 국방비를 증액할 수 있는 이유가 자신의 관세 정책에 있다고 주장했다.

그는 “과거에 전례 없는 수준으로 미국을 갈취해온 많은 다른 나라들로부터 오는 막대한 수익이 발생하지 않았다면, 나는 1조 달러 규모를 유지했을 것”이라며 “하지만 과거에는, 특히 역사상 최악이던 ‘졸린’ 조 바이든 행정부 시절인 불과 1년 전에는 생각할 수 없었던 관세와 이를 통해 창출되는 엄청난 수입 덕분에 우리는 쉽게 1조5000억 달러라는 수치를 달성할 수 있다”고 밝혔다.

그는 또 “동시에 견줄 데 없는 군사력을 생산하고, 동시에 부채를 상환하는 한편 우리나라의 중산층 애국자들에게 상당한 배당금을 지급할 능력을 갖추게 됐다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전 이전부터 카리브해에 막대한 군사력을 배치하며 압박을 가해왔고 현재도 이 병력을 유지하고 있다.

또 덴마크 자치령인 그린란드 병합 야욕을 숨기지 않으면서 미군 활용을 선택지 중 하나로 꼽아왔으며, 베네수엘라처럼 좌파 정권이 집권 중인 콜롬비아에 대한 군사작전 가능성도 시사했다.