구정 주요 핵심사업 인지도 조사 두 달간 총 3740명 참여...남산자락숲길, 내편중구버스, 이순신 탄생지 중구, 어르신 교통비 등 인지도 80% 이상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 지난 두 달간 실시한 주요 핵심사업에 대한 인지도 조사에서 ‘이순신 탄생지 중구’에 대해 응답자 83%가 알고 있는 것으로 나타났다.

이번 조사는 온라인 설문과 현장 조사를 병행해 진행, 총 3740여 명이 참여했다.

조사 결과 주요 사업 가운데 ‘남산자락숲길’의 인지도가 86%로 가장 높게 나타나며 중구민 정책 만족도 1위의 위상을 이어갔다.

또 무료공공셔틀 ‘내편중구버스’가 83%를 기록했고, 어르신 교통비가 80%로 그 뒤를 이었다.

이 외에도 △남산고도제한 완화(77%) △건강마일리지(76%) △명동스퀘어(67%) △대현산 모노레일·청구동 엘리베이터(67%) △주택 재개발 신속지원(58%) △서울중구상권발전소(47%) 순으로 조사됐다.

분석 결과 주민들은 일상과 밀접한 정책일수록 인지도가 높은 경향을 보였다. 남녀노소 누구에게나 열려있는 무장애 친화 ‘남산자락숲길’이 인지도 1위를 차지한 가운데, 누구나 무료로 이용할 수 있는‘내편중구버스’가 운영 4개월만에 높은 인지도를 기록하며 2위에 올랐다. ‘이순신 탄생지 중구’는 지난해 4월 브랜드 선포식 이후, 10월에 열린 첫 이순신 축제의 흥행과 맞물리며 인지도가 크게 상승해 공동 2위를 차지했다.

‘어르신 교통비 지원’은 60대 이상 어르신의 95%가 알고 있다고 응답하며 그 뒤를 바짝 이었고, 걸음 수에 따라 쌓이는 ‘건강마일리지’는 어르신은 물론, 최근 걷기·달리기 열풍이 불고 있는 청년층에서도 관심이 큰 것으로 나타났다.

‘명동스퀘어’와 ‘대현산 모노레일·청구동 엘리베이터 사업’은 사업 대상지인 명동, 동화동, 청구동 주민들 사이에서는 인지도가 높게 나타났고, ‘남산고도제한 완화’와 ‘주택 재개발 신속지원’, ‘상권발전소’ 는 노후 주거지 주민, 상인 등 정책 수요층을 중심으로 관심이 높은 것으로 조사됐다.

조사 과정에서 주민들은 “남산자락 숲길 밤 산책로를 더 밝게 해달라”, “남산자락숲길과 남산순환로를 연결해 달라”, “재개발 지역에 정기적인 주민 협의체를 운영해 달라”,“건강마일리지 이벤트를 확대해 달라” 등 다양한 의견을 제안했다.

한편 주민들이 구정 정보를 얻는 주요 경로로는 중구 소식지인 ‘중구광장’이 가장 많이 꼽혔으며, 중구 홈페이지와 SNS가 그 뒤를 이으며 온·오프라인의 다양한 창구를 통해 정보를 얻는 것으로 나타났다.

중구는 이번 조사 결과를 바탕으로 연령대와 거주지 등 주민 특성을 반영한 맞춤형 정보 제공을 강화해, 주민들이 필요로 하는 정보를 보다 빠르고 쉽게 전달할 방침이다.

구 관계자는 “이번 조사를 통해 구민들이 일상과 직결된 정책에 대한 관심이 높다는 것을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 주민들의 삶에 보탬이 되는 정책을 발굴하고 세심히 추진해 나가겠다”고 말했다.