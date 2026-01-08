고영철 광주문화신협 이사장, 차기 신협중앙회장 선출

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 고영철 광주문화신협 이사장이 자산 157조원 규모의 신협 차기 중앙회장에 선출됐다.

지난 7일 대전 신협중앙연수원에서 열린 제34대 신협중앙회장 선거에서 고영철 광주문화신협 이사장이 당선됐다.

이번 선거는 관련 법령과 규정에 따라 중앙선거관리위원회가 관리를 맡았다. 선거인단은 863명(전국 신협 이사장 862명과 현 신협중앙회장 1명)이다. 총투표수는 784표로 집계됐고, 고영철 당선인은 301표(득표율 38.4%)를 얻어 당선을 확정했다.

신임 회장은 2월 말 임기 만료 예정인 김윤식 현 회장에 이어, 오는 3월 1일부터 신협중앙회를 이끌게 된다.

고 당선인은 1959년생으로 조선대학교 회계학과를 졸업했다. 광주문화신협에서 실무책임자·상임이사·이사장 등 주요 보직을 두루 역임했다.

광주문화신협은 전국 자산규모 상위권(2위) 조합으로 평가받으며 지역경제의 핵심 축 역할을 수행해 왔다. 고 당선인은 2022년부터 신협중앙회 이사로 활동하며 중앙회 운영과 정책결정 과정에도 참여해 왔다.

고영철 당선인은 “신협이 다시 현장과 조합원 중심으로 신뢰를 회복하고, 건전성과 성장 기반을 함께 다지는 데 최선을 다하겠다”며 “중앙회는 지역 신협이 제 역할을 할 수 있도록 받쳐주는 든든한 버팀목이 돼야 한다”고 소감을 밝혔다.