예비창업자 및 창업 7년 이내 기업 모집... 19일까지 접수, 사무 공간 및 성장지원 프로그램 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 ‘2026년도 상반기 은평창업지원센터 입주기업’을 오는 19일까지 모집한다.

은평창업지원센터는 유망 창업기업에 입주 공간과 집중 보육 프로그램을 제공해 미래 성장기업으로 육성하는 창업 거점 시설이다. 지역 스타트업 육성과 창업 활성화를 목적으로 운영하고 있다.

모집 대상은 예비창업자와 창업 7년 이내 기업이며, AI, 정보통신, 바이오헬스, 친환경, 초격차 분야 기업을 우대한다. 선정된 기업은 입주 후 1개월 이내에 기창업자는 사업자등록상 본점 또는 지점 소재지를 센터로 이전해야 하며, 예비창업자는 센터로 사업자등록을 완료해야 한다.

모집 규모는 총 2개 업체로, 2인실 2개 공간이 제공된다. 입주 기간은 최초 6개월이며, 심사를 거쳐 1년 단위로 연장해 최대 3년까지 입주할 수 있다.

선정된 기업에는 월 2만 원의 부담금으로 사무 공간을 비롯해 회의실과 커뮤니티 공간 등 시설이 제공된다. 사업화 단계별 사업비 지원과 교육·워크숍, 관련 기관 정보 제공 등 다양한 성장지원도 받을 수 있다.

신청은 오는 19일까지 이메일로 접수하며, 입주신청서와 사업계획서 등 필수 서류를 제출해야 한다.

김미경 은평구청장은 “성장 가능성이 높은 스타트업이 은평창업지원센터를 발판으로 한 단계 도약하길 기대한다”며 “은평구는 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.