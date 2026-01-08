누적 참여 인원 24만 명 돌파, 만족도 92% 기록하며 교육 거점 역할 입증 50개 프로그램 111회 운영, 예비 초등생부터 고등학생까지 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 방정환교육지원센터가 2026년 겨울방학을 맞아 학생과 학부모를 위한 특화 교육 프로그램 ‘20이륙(2026), 방정환센터에서 미래로!’를 운영한다.

이번 겨울방학 프로그램은 예비 초등학생부터 중·고등학생, 학부모까지 전 생애 학습 단계를 아우르는 진로·학습·미래역량 중심 과정으로 구성됐다. 학기 중에는 접하기 어려운 캠프형·체험형 프로그램을 중심으로, 학생들의 자기주도 학습 역량을 높이고 진로 탐색을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

프로그램은 총 50개 과정이 111회에 걸쳐 운영되며, 모집 인원은 약 1,990명이다. 가족 참여형 프로그램을 포함하면 총참여 인원은 약 3035명에 이를 것으로 예상된다. 센터는 대규모 참여에도 안정적인 운영이 가능하도록 사전 준비와 운영 체계를 강화했다.

이러한 운영은 방정환교육지원센터가 그간 축적해 온 성과와 구민들의 높은 신뢰를 바탕으로 하고 있다. 2025년 한 해 동안 69,447명이 센터 프로그램에 참여, 2021년 개관 이후 누적 참여 인원은 24만4095명에 달한다.

또한 지난해 실시한 이용자 만족도 조사에서는 92%의 높은 만족도를 기록해 지역 대표 교육 거점으로서의 위상을 다시 한번 확인했다.

주요 프로그램으로는 초등학생 대상 ▲예비초 입학준비 ▲원어민 영어캠프 ▲창의력 UP 수학 등이 마련됐다. 중·고등학생을 위한 ▲꽉 잡아 한국사 ▲똑똑한 AI 활용 ▲드림팜 진로 ▲유니스텝 진학 프로그램도 운영되며, ▲가족 성교육 ▲설맞이 가족놀이 등 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램도 준비돼 방학 기간 학습과 휴식의 균형을 돕는다.

모든 프로그램은 중랑구 방정환교육지원센터 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 신청 및 운영 관련 문의는 방정환교육지원센터로 하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 프로그램이 학생들이 미래 사회에 필요한 역량을 키우고 진로를 설계하는 소중한 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 ‘교육도시 중랑’에 걸맞은 지원을 이어가겠다”고 말했다.