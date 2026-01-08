보스턴다이나믹스와 협력, 아틀라스용 액추에이터 공급 로봇 제작비 60% 차지하는 액추에이터 개발 로봇 시장, 2040년 800조원 규모 전망 로봇 핵심 부품 공략…피지컬 AI 전략 실행 축 부상 車 부품 대규모 양산 경험 강점 美 퀄컴과 MoU 체결…SDV·ADAS 공동개발

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수 기자] 현대모비스가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 휴머노이드 로봇에 탑재되는 구동장치 액추에이터를 선보였다.

이는 현대자동차그룹이 이번 행사에서 제시한 ‘인간 중심 인공지능(AI) 로보틱스 생태계 전략’의 일환으로, 현대모비스는 전통적인 자동차 부품사에서 벗어나 로봇과 자율주행, AI 반도체로 확장되는 피지컬 AI 전략을 현실로 구현하는 핵심 축으로 자리매김하겠다는 구상이다.

현대모비스는 7일(현지시간) CES 2026에서 현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스와 전략적 협력 체계를 구축하고, 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’에 액추에이터를 공급한다고 8 밝혔다. 이번 협력은 현대모비스가 로보틱스 분야에서 글로벌 고객사를 확보한 시발점으로, 차량용 부품을 넘어 로봇부품 시장에 본격 진입했음을 알리는 신호탄이라는 평가가 나온다.

액추에이터는 로봇의 관절과 근육 역할을 하는 핵심 부품이다. 제어 신호를 실제 움직임으로 바꾸는 장치로, 휴머노이드 로봇 제작 원가의 약 60%를 차지한다. 로봇 성능과 신뢰성을 좌우하는 핵심 부위인 만큼 아직 절대 강자가 없는 분야로 평가된다.

현대모비스 관계자는 “최근 수년간 차량용 부품산업에서 외연을 확장해 로보틱스와 SDV 같은 고부가가치 신사업 분야로 체질 개선을 꾸준히 실천해왔다”며 “엑추에이터 영역을 전략적 진입 지점으로 삼은 것은 차량용 부품 설계·제조에서 축적한 기술과 양산 경험을 가장 빠르게 확장할 수 있는 분야이기 때문”이라고 설명했다.

보스턴다이나믹스가 현대모비스를 파트너로 선택한 배경도 기술 노하우가 한몫을 차지한다. 정밀한 부품 설계 역량 등은 연구 중심의 로봇 기업이 단기간에 확보하기 어려운 요소다. 실제로 보스턴다이나믹스는 현대모비스가 보유한 부품설계 기술과 신뢰성 기반 평가 체계, 글로벌 품질 기준을 만족하는 양산 경험을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

이 같은 행보는 현대차그룹 전체의 피지컬 AI 전략과도 맞닿아 있다. 현대차그룹은 휴머노이드 로봇을 제조 현장에 투입해 인간과 협업하는 스마트 팩토리를 구현하고, 이후 물류·서비스 영역으로 확장하겠다는 로드맵을 제시했다. 기술 상용화에 연착륙하기 위해서는 안정적인 부품 공급과 원가 경쟁력 확보가 필수적이다. 현대모비스는 로봇 양산 단계에서 그룹의 전략을 뒷받침하는 핵심 축을 맡는다.

이규석 현대모비스 사장도 회사의 기술 노하우와 역량을 통해 현대차그룹 피지컬 AI 전략 실행에 힘을 보태겠다는 의지를 내비쳤다.

이 사장은 앞서 지난 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 미디어데이 직후 가진 간담회에서 “로봇 경쟁력은 온디바이스 AI, 핵심 부품의 완성도, 대량 양산 체계가 좌우한다”며 “현대모비스는 핵심 부품사로서 액추에이터를 중심으로 한 부품 기술과 양산 역량을 통해 그룹의 SDV의 양산과 확대 전개에 주요한 역할을 할 것“이라고 강조했다.

그러면서 “구체적으로 인터페이스 설계를 표준화하고, 오픈소스 생태계에 참여해서 글로벌 SDV 표준 확산에 기여하는 등 SDV 전환을 함께하는 전략적 파트너가 될 것”이라며 “아울러 차량용 반도체, 로보틱스 핵심부품 사업을 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

현대모비스는 액추에이터를 시작으로 핸드그리퍼, 센서, 제어기, 배터리팩 등 로봇 핵심 부품으로 연구개발 범위를 넓힐 계획이다. 로봇 플랫폼 전반을 구성하는 부품 포트폴리오 기업으로 진화하겠다는 구상이다. 글로벌 로봇 시장이 현재 약 75조원에서 2040년 800조원 규모로 성장할 것으로 전망되는 가운데, 초기 시장에서 양산 경험을 쌓는 것은 향후 경쟁 구도를 좌우할 요소로 꼽힌다.

아울러 현대모비스는 기존의 소프트웨어 중심의 자동차(SDV) 개발에도 속도를 낸다.

현대모비스는 이날 미국 라스베이거스 LVCC 웨스트홀에서 퀄컴과 SDV·첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 공동개발 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 정수경 현대모비스 전장BU 부사장과 퀄컴 오토모티브·산업 및 임베디드·IoT·로보틱스 담당 본부장인 나쿨 두갈 총괄부사장 등이 참석했다.

양사는 MOU를 계기로 신흥시장에 최적화된 통합설루션을 개발해 글로벌 고객사를 대상으로 수주에 나서기로 뜻을 모았다.

우선 현대모비스와 퀄컴은 각 사가 보유한 시스템 통합, 센서퓨전, 영상인식, 시스템 온 칩 기술을 바탕으로 통합 첨단운전자보조시스템 기술을 선보일 예정이다. 현대모비스의 제어기와 소프트웨어에 퀄컴의 반도체칩을 적용해 시너지를 극대화한다는 방침이다.

현대모비스는 퀄컴과 V2X 분야에서도 연구개발 성과를 거두고 있다. 현재 양사는 비가시선 센서를 활용해 사람의 시야에는 보이지 않는 영역의 장애물도 감지하고 긴급 제동하는 시스템을 개발했다. 최근 실차 기반 검증을 완료하고 상용화를 앞두고 있다.