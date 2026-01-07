노관규 순천시장, 김영록 전남지사 만나 반도체 공장 유치 건의

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 노관규 순천시장(무소속)이 7일 김영록 전라남도지사와 만나 순천과 광양시 일대에 지정 예정인 미래첨단소재국가산단 후보지에 정부 전략산업인 ‘RE100 반도체 국가산단’ 유치를 공식 건의했다.

노 시장이 반도체 국가산단 유치를 건의한 배경에는 광양만권경제자유구역(순천·여수·광양시)의 경우 반도체 산업의 핵심인 전력과 용수, 수출항만(광양항), 정주 여건을 완벽히 갖추고 있다는 자신감에서 기인하고 있다.

노 시장은 이 자리에서 “이번 RE100 반도체 국가산단 유치는 순천을 중심으로 전남 동부권의 재도약을 위한 마지막 골든타임”이라며 “수도권 반도체 클러스터의 한계를 극복할 수 있는 최적지인 전남 동부권에 반도체 국가산단이 추가로 조성돼야 한다”고 강조했다.

전남 동부권에는 태양광, 풍력 등 15GW 이상의 전력 공급이 가능한 풍부한 재생에너지와, 50억 톤(t)의 저수량을 보유한 순천 주암댐·상사댐의 안정적인 산업용수 공급이 가능하다.

광양항컨테이너부두와 여수공항 등 수출 최적화 인프라와 광양만권 배후 신도시인 신대·선월지구와 순천만국가정원 등 우수한 정주 여건을 갖춰 ‘RE100 완결형 반도체 클러스터’를 유치하기 위한 최적지로 평가된다.

정부가 지정 예정인 미래첨단소재 국가산단 후보지는 순천시 해룡면과 광양읍 세풍리 인근 120만 평에 이르며 향후 확장 가능한 24만평이 추가 가능한 여유 부지를 보유하고 있다.

석유화학과 철강산업 등이 집적화된 전남 동부권의 경우 업황 불황으로 인한 위기를 겪는 가운데 순천시는 ‘RE100 반도체 국가산단’ 조성을 통한 산업구조 대전환의 전기를 마련할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

이미 포스코 광양제철소는 이차전지와 소재 전문 기업으로, 여수산단 농협남해화학 등은 화학 업종을 스페셜티 케미칼(반도체 특수원료)로 전환하고 반도체형 가스 업체를 인수하는 등 기업의 핵심 주력산업을 재편하는 작업을 활발히 진행 중이다.

순천시는 수도권 반도체 클러스터의 전력·용수의 한계를 극복하고, 반도체 생태계를 남부권으로 확장하는 정부 의지에 발맞춰 RE100 반도체 국가산단에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업을 유치해 전남 동부권 산업 판도를 재편하겠다는 전략이다.

대만, 일본 등 반도체 선진국에서는 유사시 국가안보 리스크 위험 관리 측면에서 수도권이 아닌 지방으로 반도체 공장을 거점화해 안정성과 산업 확장성을 도모하고 있지만 유독 우리나라는 효율성을 앞세워 용인·평택·화성·이천·청주 등에 몰아서 짓고 있다.

일본의 경우 TSMC를 유치해 일본 열도의 최남단인 규슈(九州) 구마모토에 신규 공장을 짓고 있으며, 미국도 수도 워싱턴주가 아닌 멕시코 접경지역인 텍사스에 삼성전자 반도체공장을, SK하이닉스도 인디애나주에 신규 반도체 공장 설계 프로젝트가 진행하고 있고 TSMC도 애리조나주에 여러 개의 공장(팹)과 패키징·R&D 시설을 포함한 공장을 짓는 등 고루 분산시키고 있다.

대만도 수도인 타이베이와 정반대 지역인 남쪽 타이난(臺南) 사룬 남부과학단지에 TSMC 초대형 팹(25 팹) 및 신규 공장군 계획을 하는 등 국가 차원에서 지방 거점도시에 배치하고 있다.

노 시장은 “대한민국 반도체 산업의 효시인 광주의 아남반도체(현재 앰코테크놀로지코리아) 첨단 패키징 역량과 전남의 반도체 제조·소재·물류 기반을 연결한 광주·전남 반도체 연합체 구축은 통합의 실질적인 성과를 보여줄 첫걸음이 될 것”이라고 강조했다.

노 시장은 앞서 지난 5일 열린 순천상공회의소 신년회에 참석한 김영록 전남지사에게 “순천 해룡과 광양 세풍이 있는 120만평의 미래첨단산단 지역을 RE-100 반도체 특화단지로 지정하는 데 협조해 달라”고 요청하기도 했다.