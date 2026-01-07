국힘 당명개정 검토엔 “옷만 갈아입는다고 깨끗해지는 것 아냐”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 12·3 비상계엄 사태에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 사과에 대해 “철 지난 사과”, “지지율 구걸 쇼”라며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

7일 박수현 수석대변인은 논평을 내고 “끝끝내 (12·3 비상계엄을) ‘상황에 맞지 않는 잘못된 수단’ 정도로 치부하며 책임은 인정하지 않았다”며 “윤석열·김건희와의 절연도 없었다”고 지적했다.

장 대표가 당명 개정을 추진하겠다고 밝힌 데 대해서도 “옷만 갈아입는다고 씻지 않은 몸이 깨끗해지는 것이 아니다”라며 “철 지난 사과, 옷만 갈아입는 혁신으로는 국민 신뢰를 회복할 수 없다”고 비판했다.

같은당 의원들도 비판에 가세했다. 조승래 사무총장은 “‘철 지난 썩은 사과라도 해라’, 하지만 이마저도 안 된 모양”이라며 “여전히 ‘윤 어게인’인가”라고 꼬집었다.

한민수 당대표 비서실장은 “늦어도 너무 늦어 이미 썩어버린 사과”라며 “최소한의 진정성을 보이려면 윤 어게인 세력, 부정선거 음모론자들과 절연하고 당내 청소부터 하는 게 먼저”라고 주장했다.

김현정 원내대변인은 “지지율 구걸을 위한 사과 쇼”라고, 김용민 의원은 “선거 앞두고 고개만 숙인다고 사과가 아니다”라고 각각 평가했다.

문금주 원대변인도 “당명 개정 선언은 혁신이 아니라 노골적인 정치적 세탁 시도”라면서 “국민의힘이 위기에 처한 이유는 간판이 낡아서가 아니라, 12·3 불법 비상계엄이라는 헌정 질서 파괴 사태 앞에서 끝내 책임을 외면하고 침묵해 왔기 때문”이라고 지적했다.

박지원 의원은 페이스북에 “2차 종합 특검 수용, 협치 등 이재명 정부와의 협조 약속도 없다”며 “자신의 정치생명 연장을 위해 쇄신안을 발표한 것으로 눈 가리고 아웅”이라고 썼다.