장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 12·3 비상계엄과 관련 “당시 국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못해 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 밝히며 고개를 숙이고 있다. 장 대표는 “과거에서 벗어나 국민 속으로 들어가겠다”면서 “전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 강조했다. 이상섭 기자
장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 대해 공식 사과하고 “계엄·탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 선언했다. 아울러 전 당원의 의사를 물어 당명 개정도 추진하겠다고 밝혔다.

장 대표는 7일 서울 여의도 당사에서 ‘이기는 변화’라는 주제로 기자회견을 열고 “(12·3 비상계엄은) 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”면서 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다”고 강조했다. ▶관련기사 11면

그는 “그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다”며 “국민의힘은 과거의 잘못을 되풀이하지 않겠다. 과거의 잘못된 부분을 깊이 반성하고 새로운 모습을 보여드리겠다. 다시 과거로 돌아가 국민과 당원들께 상처 드리는 일을 반복하지 않겠다”고 부연했다.

아울러 장 대표는 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾고 오직 국민 눈높이에서 새롭게 시작하겠다”면서 “과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고, 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 강조했다.

장 대표는 당 안팎에서 요구해 온 ‘윤 전 대통령과의 절연’을 명시적으로 언급하지는 않았다. 다만 이번 사과에서 ‘계엄과 탄핵의 강을 건너겠다’는 점을 분명히 하면서 사실상 단절을 우회적으로 표현한 것으로 해석된다. 이날 발표 내용 중에 윤 전 대통령에 대한 직접적 언급은 없었다. 아울러 장 대표는 “당의 가치와 방향을 재정립하고, 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”는 뜻도 밝혔다.

아울러 지방선거 경선 시 당심 반영 비율을 현행 50%에서 70%로 상향하는 방안이 추진돼 논란이 된 것과 관련, “공천은 경선을 원칙으로 하되, 이기는 선거가 되도록 지역과 대상에 따라 당심 반영 비율을 조정하겠다”고 말했다.

당 안팎에서 6·3 지방선거 전 보수 대통합을 요구하는 목소리와 관련 “이기는 선거를 위해 폭넓게 정치 연대도 펼쳐나가겠다”며 “자유민주주의 가치에 동의하고 이재명 정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다”고 했다.

지방선거 공천룰에 대해 그는 “경선을 원칙으로 하되, 이기는 선거가 되도록 지역과 대상에 따라 당심 반영 비율을 조정하겠다”고 설명했다. 또 “전략 지역의 경우 공개 오디션을 통해 후보를 선출하는 방안을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 “당원이 주인이 되는 정당을 만들어 200만 책임당원 시대의 문을 열겠다”며 “국민의힘이 열어갈 새로운 변화와 혁신을 지켜봐 주시고, 성원과 지지를 보내주시길 부탁드린다”고 강조했다.

장 대표는 이날 ▷지방선거 청년 의무공천제 도입 ▷전문가 중심 네트워크 정당 구성 ▷매주 수요일 ‘민생경제 점검회의’ 개최 ▷약자·세대·정책·정치를 아우르는 ‘국민공감 연대’ 추진 등을 쇄신안으로 제시했다.

