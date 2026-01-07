물가감안 실질실효환율 2009년이후 최저 명목실효환율도 85선 14년만에 가장 낮아 2012년 유럽 재정위기 때 수준으로 후퇴 중기 40% “원자재비 상승”·…고환율 피해 체감물가, 5년째 소비자물가 상승률 넘어

1400원대 환율이 ‘뉴노멀’로 정착할 것이란 전망이 우세한 가운데 지난해 실질 원화 가치는 2008년 글로벌 금융위기 이후 최저 수준으로 떨어질 것으로 분석된다. 실효환율이 내려가면서 석유류 등 필수 수입품 물가에도 부담이 커지고 있다. 올해 첫 통화정책방향을 결정하는 금융통화위원회에서도 고환율이 핵심 관건이 될 것이라는 분석이 나온다.

연말 원화 실질실효환율 ‘경고등’

지난해 외환당국이 환율 안정을 위해 달러를 시장에 대거 매각할 만큼 원화 가치가 떨어지고 있다는 사실은 ‘실질실효환율’을 보면 잘 알 수 있다. 실질실효환율이란 한 국가의 통화가치가 다른 무역 상대국보다 얼마나 높은지 나타내는 경제 지표다. 특히 단순 환율뿐 아니라 물가 수준까지 반영하면서 한 나라의 화폐가 상대국 화폐보다 실질적으로 어느 정도의 구매력을 가졌는지를 나타낸다.

7일 국제결제은행(BIS)·한국은행에 따르면 월별로 공개되는 원화의 실질실효환율 지수(REER)는 지난해 11월 말 기준 87.05(2020년=100)로 집계됐다. 당시 원화의 REER 순위는 64개국 중 63위로, 일본(69.43) 다음으로 낮았다. 이는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 4월 말(85.47) 이후 16년 7개월 만의 최저치다. 외환위기 직후인 1998년 11월 말(86.63) 수준과도 비슷하다. 수치가 100을 넘으면 기준 연도 대비 고평가, 100보다 낮으면 저평가돼 있다고 간주한다.

원화의 실질 구매력이 떨어지는 속도도 빠르다. 1년 전과 비교한 실질실효환율 하락 폭(-5.97포인트)은 주변국인 일본(-1.68포인트), 중국(-2.94포인트)보다 컸다. 원화는 2024년 12·3 비상계엄 사태를 계기로 90선까지 뚝 떨어지더니 지난해 4월 윤석열 전 대통령 탄핵과 관세전쟁 발발 여파로 89선까지 밀렸다. 이후 90선을 회복했다가 작년 10월(89.07) 기점으로 다시 80선으로 진입한 상태다.

이런 추세로 90선을 회복하지 못하면 글로벌 금융위기가 있었던 2008년 이후 최저치를 기록할 수 있다는 관측이 나온다. 1994년 관련 통계를 집계한 이래로 역대 12월 기준 90선 밑으로 내려간 건 1997년 외환위기(73.41)와 2008년 글로벌 금융위기(80.22) 말고는 없다. 물론 작년 말 외환 당국의 강도 높은 개입의 효과로 원화가 위원화와 나란히 절상된 만큼 지난달 실질실효환율이 반등할 가능성도 있다.

“원화 명목실효환율 14년 만에 최저 기록 전망”

다만, 원화의 명목실효환율 지수(NEER)는 지난해 12월 들어 연중 최저 수준으로 내려앉은 상태로 파악된다. 명목실효환율은 물가 변동을 반영하지 않는다는 점에서 실질실효환율과 차이가 있지만 금통위원들이 통화정책 판단 과정에서 참고하는 주요 환율 지표 중 하나다. 또 2020년 이후 두 지수는 격차도 좁히고 방향성도 비슷하게 움직이는 데다 명목실효환율 지수는 일자별로 집계돼 실질실효환율 흐름도 가늠해볼 수 있다.

가장 최근에 집계된 원화 명목실효환율 지수는 지난해 12월 19일 기준으로 85.21를 기록했다. 10년 전(98.53)과 비교하면 13.3포인트 떨어졌다. 원/달러 환율이 1480원에 육박했던 작년 12월 17일엔 연중 최저치(85.08)를 찍으면서 85선을 내줄 뻔했다. 이는 그리스발(發) 유럽 재정 위기 우려로 환율이 치솟았던 2012년 5월 28일(85.08)과 같은 수준이다.

최근 5년간 수치(12월 말 기준)를 살펴보면 2020년(103.61)을 기점으로 ▷2021년(97.31) ▷2022년(98.32) ▷2023년(96.87) ▷2024년(89.26)으로 내리막이다. 지난해 말 명목실효환율이 90대를 회복하지 못하면 2011년(85.9) 이래 14년 만에 최저치를 기록할 가능성이 크다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 최근 보고서에서 “2025년 한국의 명목실효환율은 2012년 이후 최저 수준으로 마칠 가능성이 높다”며 “한국 정부의 원화 방어 발언이 강화됐지만 원화 약세는 지속되고 있다”고 했다.

실제 지난해 12월 외환보유액은 외환당국의 환율 관리 영향으로 줄어든 상태다. 전달인 지난해 11월 4307억달러에 비해 26억달러 감소했다. 역대 12월 기준으로 보면 외환보유액은 1997년 12월 39억9000만 달러 감소한 이후 28년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다. 연말 국민연금 외화스와프, 외환시장 매도 개입(스무딩 오퍼레이션) 등 고공행진하는 환율을 낮추는 과정에서 외환보유액이 줄어든 것으로 풀이된다.

‘롤러코스터’ 환율, 작년 장중 등락폭 16년만에 ‘최고’

지난해 원화는 약세 흐름이 이어진 데다 변동성까지 확대되며 불안정한 장세를 이어갔다. 원/달러 장중 변동폭도 2009년(14.57원) 이후 16년만에 가장 큰 변동폭을 기록했다. 한은 경제통계시스템을 통해 장중 원/달러 환율의 고가와 저가의 차이값을 집계한 결과, 지난해 평균값은 11.65원이었다. 2024년(8.36원)보다 1년 새 39.5%가량 커졌다.

장중 원/달러 환율 변동폭은 2010년부터 떨어지다가 2012년 4.17원으로 저점을 찍은 뒤 5~7원 사이에서 등락했다. 그러다가 2020년 8.37원으로 8원대까지 오른 뒤 재작년까지 8원대에서 오르내리다 지난해 11원대까지 뛰어오른 것이다. 이처럼 지난해 환율 변동폭이 유독 컸던 것은 대내외 불확실성이 컸던 영향으로 풀이된다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “지난해는 탄핵 국면에서 연초 환율이 위로 튀었다가 도널드 트럼프 행정부 재출범 이후 관세 충격이 생기면서 달러가 많이 빠지면서 하방 변동성이 크게 있었다”며 “하반기에는 대미 협상과 관련한 불확실성이 커지는 동시에 역내 달러 수급 상황에 대한 쏠림현상 때문에 위쪽으로 많이 튀는 경향이 있었다”고 했다.

고환율, 가계·기업 부담 동시 압박

1400원대 고환율은 수입 물가를 끌어올리면서 주머니 사정은 더 팍팍해졌다. 국가데이터처에 따르면 지난해 12월 소비자물가는 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 최근 소비자물가 상승률은 9월(2.1%) 이후 4개월 연속으로 2%대를 기록하는 중이다. 석유류 가격이 6.1% 뛰며 물가 오름세를 끌어올렸다. 특히 경유(10.8%)와 휘발유(5.7%) 가격 상승이 두드러졌다.

소비자가 생활 현장에서 느끼는 물가 부담은 더 크다. 지난해 생활물가지수는 전년 대비 2.4% 상승해 같은 기간 소비자물가 상승률(2.1%)보다 0.3%포인트 높았다. 생활물가지수가 소비자물가지수보다 높은 상승률을 보이는 것은 소비자가 일상적으로 자주 구매하는 품목의 가격 상승 부담이 더 크다는 뜻이다. 생활물가지수는 구입 빈도와 지출 비중이 높은 144개 품목을 중심으로 집계된다.

원자재 수입 의존도가 높은 기업들도 고환율의 직격탄을 피하지 못했다. 중소기업중앙회가 실시한 ‘환변동 관련 중소기업 실태조사’에 따르면, 수출과 수입을 병행하는 중소기업 10곳 중 4곳(40.7%)이 환율 급등에 따른 피해를 입은 것으로 조사됐다. 고환율로 인한 피해 유형(복수응답)으로는 수입 원·부자재 가격 상승이 81.6%로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 환율 상승에 따른 수입 원재료 비용이 전년 대비 ‘6~10% 상승했다’는 응답(37.3%)이 가장 많았다.

실질실효환율 하락이 수출 기업에 유리하다는 기존의 시장 공식도 통하지 않고 있다. 중기중앙회는 “환율 상승이 더 이상 수출기업의 이익으로 직결되지 않고, 원자재를 수입해 가공·수출하는 중소기업에 경영 부담으로 작용하고 있는 것으로 보인다”고 설명했다. 산업연구원에 따르면 실질실효환율이 10% 내려갈 경우 국내 제조기업의 영업이익률은 오히려 0.46%포인트 낮아진다는 조사 결과도 있다.

고환율, 통화정책의 핵심 변수로

한은 역시 고환율 움직임을 주시하겠다는 방침이다. 이창용 한은 총재는 최근 한은 시무식 직후 기자실을 찾아 다음주 예정된 1월 금통위에 중점을 두는 요인에 대해 “(현재로서는) 환율”이라고 답했다. 또 “아무것도, 어느 방향으로도 결정된 게 없다”면서 “금통위 회의 3∼4일 전까지도 데이터를 보고 금통위원들과 이야기를 나눠야 할 것 같다”고 말했다.

이 총재는 앞서 신년사에서도 “높은 환율 수준이 지속될 경우 물가 상승 압력이 다시 커질 수 있다“며 “입수되는 데이터를 바탕으로 대내외 리스크(위험) 요인들의 전개 양상과 그에 따른 경제 흐름 변화를 면밀히 점검하며 금리 인하 속도를 유연하게 결정해 나갈 것“이라고 밝혔다. 올해 첫 통화정책방향을 결정하는 금통위는 이달 15일 예정돼 있다. 유혜림·김벼리 기자