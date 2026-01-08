칼로리 낮추고 갱년기 과학적 관리 2025년 갱년기 브랜드 상기도 1위

[헤럴드경제=강승연 기자] 정관장 갱년기 여성건강 전문 브랜드 ‘화애락’이 대표 제품 3종을 리뉴얼한 ‘화애락 진 토탈솔루션’, ‘화애락 본 혈행포커스’, ‘화애락 후 활력포커스’를 출시했다고 7일 밝혔다.

화애락 진 토탈솔루션, 화애락 후 활력포커스은 여성갱년기 신규 특허를 기반으로 전문성을 고도화했다. 화애락 본 혈행포커스까지 3종 모두 칼로리를 낮추고 섭취 편의성을 개선하는 등 다양한 니즈에 대응했다.

화애락 진 토탈솔루션은 갱년기 여성 대표제품 ‘화애락 터닝미’의 리뉴얼 제품이다. 주원료는 식약처 기능성을 인정받은 홍삼을 사용했다. 부원료로는 ‘KGC여성건강특허조성물’ 및 녹용추출액, 샤프란추출물분말, 저분자콜라겐펩타이드, 3대 베리 농축액(크랜베리·빌베리·엘더베리) 등이 포함됐다.

‘화애락 액티브미’를 리뉴얼한 화애락 후 활력포커스는 갱년기 여성건강과 관절, 근육까지 복합케어가 가능하다. KGC여성건강특허조성물과 기능성 원료인 구절초추출물, 마그네슘을 추가한 3중 기능성 프리미엄 제품이다.

화애락 본 혈행포커스는 ‘화애락 온미’의 리뉴얼한 것으로, 혈행 건강관리가 필요한 여성들을 위한 제품이다. 식약처로부터 혈행 개선 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로 식물혼합농충액, 덩굴팥, 녹용, 유자, 진피, 약쑥 등 부원료를 추가했다.

정관장 관계자는 “앞으로도 여성 건강에 대한 정관장의 전문성과 진정성을 기반으로 갱년기와 그 전후까지 여성건강 솔루션을 제공할 계획”이라고 말했다.

한편 한국갤럽조사연구소의 ‘2025 성인 여성 건강기능식품 U&A 조사’에서 정관장 ‘화애락’은 갱년기 브랜드 상기도 1위를 기록하며 국내 여성건강 대표 브랜드의 입지를 재확인했다.