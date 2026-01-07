정의선, 방중 마치고 곧장 미국행…2년 만에 CES 찾아 현대차 부스 찾아 자사 로보틱스 기술 점검 삼성·LG 부스 둘러보며 양사 전장 협력 강조 구글·퀄컴과도 면담…반도체·AI 트렌드 확인 빅테크·완성차·부품·로봇 기업과 전방위 연대

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수·김현일·박지영기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 글로벌 파트너사들과 협력을 위해 팔을 걷어 붙였다.

정 회장은 6일(현지시간) 행사가 진행 중인 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 현대차 부스를 시작으로 두산, 퀄컴, LG전자, 삼성전자, 엔비디아 전시관까지 방문하며 그룹의 미래 전략과 맞닿은 기술 흐름을 꼼꼼하게 살폈다.

정 회장의 행보는 피지컬 인공지능(AI)과 자율주행, 로보틱스 경쟁에서 모든 것을 자체 내재화하기보다 글로벌 선도 기업과의 연합을 통해 속도와 확장성을 확보하겠다는 전략의 연장선으로 읽힌다. 정 회장은 앞서 지난 5일 신년사에서도 “우리는 물리적 제품의 설계와 제조에 있어서만큼은 세계적으로 손꼽히는 역량을 가지고 있다”며 “더 큰 미래를 보고 다양한 파트너들과 과감한 협력으로 생태계를 넓혀 나간다면 고객에게 더 나은 가치를 제공할 수 있다”고 강조한 바 있다.

장재훈 현대차그룹 부회장 역시 전날 기자 간담회에서 “모든 것을 자체 내재화하면 많은 시간과 비용이 드는 만큼 글로벌 선도 기업과 함께 빠르게 개척해 위치를 확보하는 것이 맞다”고 말했다.

‘과감한 협력’ 주문한 정의선, CES서 구글·엔비디아 등 파트너사와 협력 방안 모색

구글과의 협력이 대표적인 사례로 꼽힌다. 정 회장은 이날 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄과 직접 환담했다. 전날 현대차의 로보틱스 자회사 보스턴다이나믹스는 구글 딥마인드와 휴머노이드 기술 개발을 위한 파트너십을 체결했다.

현대차그룹은 무인택시, 차량용 소프트웨어, 인포테인먼트를 넘어, 피지컬 AI와 로보틱스까지 구글과의 협업 영역을 확장하고 있다.

이미 가시적인 성과도 나타나고 있다. 가장 상징적인 사례로는 구글 웨이모와의 협력이 꼽힌다. 지난 2024년 파트너십을 맺은 현대차그룹과 웨이모는 올해 말부터 북미 일부 지역을 중심으로 아이오닉 5 자율주행차를 실제 서비스에 투입할 계획이다. 웨이모는 이번 CES 2026에서 미국 조지아주 전기차 전용 공장 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에서 현대차가 생산한 아이오닉 5를 메인으로 전시하기도 했다.

정의선 회장은 이날 엔비디아 전시관도 찾았다. 노만 막스 엔비디아 부사장이 피지컬 AI를 중심으로 정 회장의 부스 설명을 도왔고, 이후 정 회장은 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 딸인 메디슨 황과 잠깐 환담을 나눈 뒤 약 30분간 젠슨 황 CEO와 미팅했다.

현대차그룹은 엔비디아의 GPU를 기반으로 로보틱스, 자율주행, 제조 AI 전반에서 협업을 확대하고 있으며, 차세대 자율주행 플랫폼 자율주행 시스템 ‘알파마요’와의 추가 협력 가능성도 열어두고 있다. 전날 장 부회장은 기자간담회에서 알파마요 협력 가능성과 관련해 “여러 가지 방법이 있고 가능성은 다 있다. 조만간 전체적인 (자율주행) 전략 방향을 결정할 것”이라고 말했다.

퀄컴 부스 방문도 눈에 띄는 대목이다. 정 회장은 퀄컴의 휴머노이드용 고성능 로봇 프로세서 ‘드래곤윙 IQ10’에 대한 설명을 직접 들었다. 현대차는 퀄컴의 차량용 반도체를 사용하고 있다. 향후 로봇 프로세서 영역까지 협력 가능성을 열어두며, 피지컬 AI 하드웨어 생태계 확장을 염두에 둔 행보로 풀이된다.

“콜라보 하시죠”…삼성·LG 찾은 정의선, 현장서 깜짝 협력 제안 눈길

아울러 정 회장은 삼성전자와 LG전자 부스를 찾아 방문은 차량용 AI와 전장 설루션 협력 의지를 내비쳤다.

정 회장은 삼성전자가 이번에 최초로 윈 호텔에 꾸린 단독 전시관에서 약 20분간 머물며 130형 마이크로 RGB TV를 비롯해 냉장고, 로봇청소기, 스마트폰 등을 둘러봤다. 정 회장은 구글의 최신 AI 모델 ‘제미나이’를 탑재한 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고를 음성으로 여는 시연을 지켜본 뒤 노태문 삼성전자 대표이사 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장(사장)에게 설명을 듣고 고개를 끄덕였다.

이어 정 회장은 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기 앞에선 로봇청소기의 주행능력과 흡입력에 대해 장재훈 부회장과 긴 시간 얘기를 나눴다. 특히, 정 회장은 노 대표에게 로봇청소기의 바퀴 성능을 언급하고 “저희랑 한 번 콜라보 하시죠”라며 직접 현장에서 협력을 제안하기도 했다.

정 회장은 앞서 지난해 10월 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한을 계기로 이재용 삼성전자 회장과 ‘3자 깐부 회동’을 하며 대외에 돈독한 관계를 과시했다. 업계에서는 이번 정 회장의 삼성전자 CES 전시관 방문을 계기로 양사 협업 체계에 더욱 힘이 실릴 것으로 내다보고 있다.

정 회장은 LG전자 부스도 찾아 류재철 CEO와 가사로봇 ‘LG클로이드’ 등을 둘러봤다. LG전자의 전장용 제품이 따로 마련된 프라이빗 부스도 찾아 은석현 LG전자 VS사업본부장(사장)의 안내로 울트라뷰 윈드실드 스크린과 AI 콕핏, 디스플레이, 자율주행 애플리케이션, 운전자 안면 인식, 오디오 등 차량용 AI 기술을 직접 체험했다.

현대차그룹 관계자는 “글로벌 파트너십을 지속 확대해 완성차 기업에서 AI 플랫폼 기업으로의 전환에 더욱 속도를 낼 것”이라고 말했다.