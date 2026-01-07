“폭발적 주행 성능·왜건의 공간 활용성 결합”

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차기자협회(KAJA)는 2026년 1월의 차에 BMW 뉴 M5 투어링을 선정했다고 7일 밝혔다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 출시된 신차 및 부분변경 모델을 대상으로 심사를 진행해 이달의 차를 발표한다. 평가 항목은 ▷내·외부 디자인 및 감성 품질 ▷안전성 및 편의 사양 ▷동력 성능 ▷에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▷상품성 및 구매 의향도 등 다섯 가지 부문으로 구성된다.

지난달 선보인 신차 중 BMW 뉴 M5 투어링, 현대자동차 더 뉴 스타리아가 1월의 차 후보에 올랐으며, BMW 뉴 M5 투어링이 50점 만점 중 35.7점을 획득해 1월의 차에 최종 선정됐다.

BMW 뉴 M5 투어링은 동력 성능 부문에서 10점 만점 중 8점을 받았으며, 내·외부 디자인 및 감성 품질, 안전성 및 편의 사양 부문에서 7.7점을 얻었고, 에너지 효율성 및 온실가스 배출 부문에서 6.3점을 기록했다.

정치연 올해의 차 선정위원장은 “BMW 뉴 M5 투어링은 M 모델의 폭발적인 주행 성능에 왜건의 공간 활용성을 결합한 초고성능 투어링 모델”이라며 “M 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 전기모터를 결합해 이뤄낸 727마력의 최고 출력과 101.9㎏·m에 이르는 최대 토크, 정지 상태에서 100㎞/h까지 3.6초의 가속 성능은 BMW M의 기술력을 집약적으로 보여준다”고 말했다.

이어 “순수 전기 주행 모드로 최대 55㎞까지 주행 가능한 점은 일상 주행에서의 효율성과 활용성을 높인다”고 평가했다.

한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정, 발표해 왔으며, 지난달에는 캐딜락 에스컬레이드 IQ가 이달의 차로 선정됐다. 이달의 차로 선정된 차량은 올해의 차 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고, 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 주어진다.

한국자동차기자협회는 매년 최고의 자동차를 선정하는 ‘대한민국 올해의 차(K-COTY)’를 발표하고 있으며, 자동차 관련 현안에 대해 발표 및 토론하고 대안을 모색하는 심포지엄과 세미나, 테크 투어, 자동차인 시상식 등 다양한 행사를 개최하고 있다.