모바일 앱 하나원큐에서 단말기 간편 신청

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 네이버페이와 함께 ‘Npay 커넥트’ 가맹점 대상 혜택 패키지를 출시했다고 7일 밝혔다.

네이버페이에서 운영하는 ‘Npay 커넥트’는 현금·카드·QR 결제·페이 등 고객이 원하는 다양한 결제 수단을 지원하는 오프라인 통합 단말기다.

Npay 커넥트를 설치한 개인사업자가 하나은행 계좌로 가맹점 결제계좌를 등록하면 하나은행에서 지원금을 제공해준다. 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’ 내 ‘하나더소호’ 채널 이벤트 페이지에서 신청 가능하며 향후 등록 계좌로 결제 대금이 입금되면 지원금 3만원이 지급된다.

이와 함께, 하나은행과 네이버페이는 Npay 커넥트 단말기를 도입한 가맹점을 대상으로 초기 비용 부담을 낮출 수 있는 지원 방안도 마련할 방침이다.

서유석 하나은행 부행장은 “대내외 어려운 경제 환경 속에서 개인사업자 손님들을 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”면서 “하나은행은 앞으로도 소상공인을 위한 포용금융을 확대하고, 손님들에게 실질적으로 도움이 되는 혜택을 마련하는 데 앞장설 방침이다”고 밝혔다.

한편, 하나은행은 개인사업자를 위한 금융 서비스와 혜택을 한데 모은 온라인 플랫폼 ‘하나더소호’를 운영하고 있다. ▷가맹점주 손님에게 최고 연 8.0% 금리를 제공하는 ‘하나더소호 가맹점 적금’ ▷소상공인의 긴급 유동성 자금을 지원하는 ‘하나더소호 가맹점대출’ 등을 제공하고 있다.