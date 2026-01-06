개인정보 유출·불공정 거래 논란에 공식 성명 발표 “입점 셀러 75% 소상공인, 매출 급감·신뢰 하락 이중고” 김범석 의장 국회 출석 요구…플랫폼 책임 강화 목소리

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인연합회가 대규모 개인정보 유출과 입점 소상공인 대상 불공정 행위 논란과 관련해 쿠팡을 강하게 비판하며 국회 국정조사와 실질적인 피해보상을 촉구했다.

소상공인연합회는 6일 성명서를 내고 “역대급 개인정보 유출이라는 통제 시스템 붕괴 상황에서도 쿠팡은 책임 있는 모습을 보이지 않고 있다”며 “입점 소상공인들의 피해를 더 이상 묵과할 수 없다”고 밝혔다.

연합회는 특히 “사태 발생 두 달이 지나도록 명확한 책임 주체나 실효성 있는 보상 방안이 제시되지 않았다”며 “쿠팡 입점 셀러의 75% 이상을 차지하는 소상공인들이 매출 하락과 브랜드 신뢰도 추락이라는 이중의 피해를 겪고 있다”고 지적했다.

또 최근 국회 청문회와 관련해서도 “핵심 책임자인 김범석 의장이 출석하지 않은 채 진행된 청문회와 제한적인 보상 방안은 국민과 소상공인의 분노를 키웠다”고 비판했다.

소상공인연합회는 이번 사태와 관련해 △쿠팡 과실로 인한 입점 소상공인 피해에 대한 실질적 보상 △아이템 위너, PB 상품 우대, 가격 압박 등 불공정 시스템 중단 △국회 차원의 쿠팡 국정조사 즉각 실시 등을 요구했다.

연합회는 “플랫폼 기업의 혁신 뒤에 가려진 불공정 관행이 더 이상 용인돼서는 안 된다”며 “올해를 ‘소상공인 권리 회복의 원년’으로 삼아 국회와 정부와 함께 플랫폼 갑질 근절에 나서겠다”고 밝혔다.

한편 소상공인연합회는 성명서 전문을 공개하고, 향후 국회 및 관계 부처와의 공식 대응을 통해 쿠팡을 포함한 대형 플랫폼 기업의 책임 강화와 제도 개선을 지속적으로 요구할 방침이다.