‘AI활용 지능형 교통 신호등 도입 사례’ 대상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 5일 열린 2026년도 시무식에서 공사를 대표하는 ‘2025년 혁신·우수성과’를 선정해 포상했다고 6일 밝혔다.

부산항만공사는 지난해 12월 기관의 혁신 활동과 경영·사업 전반의 우수 성과를 발굴·확산하기 위해 ‘2025년 혁신 및 우수성과 경진대회’를 개최하고 내·외부 전문가 심사를 거쳐 총 24건의 혁신·우수성과를 선정했다.

심사 결과 혁신 분야 대상에는 ‘AI를 활용한 지능형 교통 신호등 도입’ 사례가 선정됐다. 해당 성과는 사고 위험이 높은 항만 건설현장 3곳에 AI 카메라를 설치해 1만여건의 건설장비·차량 데이터를 수집,분석하고 차량 접근 속도와 교행 가능성 등을 실시간으로 판단해 위험 요소를 사전에 안내하는 기술 기반 안전관리 시스템이다.

이 사례는 국민이 직접 온라인 투표에 참여해 선정하는 ‘국민선택혁신상’에도 함께 선정돼 현장 안전을 획기적으로 개선한 대표 사례로 평가받았다.

이 밖에도 혁신 분야에서는 ▷가상 게이트 도입을 통해 도심지 부두 주변 교통 체증을 완화하고 물류 흐름을 개선한 사례 ▷CIQ 및 선사와 협업해 대마도행 여객 수속과 터미널 체류 시간을 추가 확보한 사례 ▷신호등 성과관리 도입으로 경영·사업 전반의 체계적 성과관리 구현 사례 등이 선정됐다.

우수성과 부문 경영 분야에서는 ▷2년 연속 ESG 경영 세계 1위 수상을 통해 글로벌 수준의 지속가능경영 역량을 입증한 사례 ▷불확실한 국내외 경제 여건 속에서도 전략적 자금 조달과 효율적 운영으로 재무 안정성을 확보한 사례가 우수성과로 인정받았다.

사업 분야에서는 ▷유휴·노후화된 북항 컨테이너부두를 기능 재편과 맞춤형 시설 개선을 통해 아시아 선사 거점항으로 강화한 성과 ▷현장 이미지를 업로드해 위험 요인을 탐지하는 AI 챗봇 기반 안전관리 시스템 도입 ▷미국 LA/LB 물류센터와 연계한 B2C 풀필먼트 서비스 도입 사례 등이 우수성과로 선정됐다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 경진대회는 2025년 한 해 동안 공사가 추진해 온 다양한 성과를 종합적으로 정리하고 공유하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 우수 과제를 지속적으로 발굴·고도화해 국가 경제 발전을 이끄는 글로벌 허브 항만으로서 부산항의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.