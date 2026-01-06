6일 정교유착 비리 합동수사본부 출범 합수본부장에 김태훈 서울남부지검장 부본부장에 차장검사·경무관 각 1명 檢 25명·警 22명 총 47명 규모 구성

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교와 신천지의 정교유착 의혹을 수사할 검찰·경찰 합동수사본부가 6일 출범했다. 합수본은 검·경을 통틀어 총 47명 규모로 구성됐으며 초대 본부장에 김태훈(55·사법연수원 30기) 서울남부지검장이 임명됐다. 통일교 로비 의혹을 수사하는 경찰 특별전담수사팀은 조만간 사건 일체를 합수본에 이첩할 방침이다.

대검찰청은 이날 오후 “검찰과 경찰은 통일교·신천지 등 종교단체가 정치에 개입하고 유착했다는 의혹을 신속하고 철저하게 규명하기 위해 서울고검과 서울중앙지검 등에 ‘정교유착 비리 합동수사본부’를 구성했다”고 밝혔다.

이번 정교유착 의혹 사건은 최근 통일교와 신천지 등 특정 종교단체가 교단 조직과 자금·인적 네트워크를 활용해 정치권에 영향력을 행사했다는 내용을 골자로 한다.

대검은 “이러한 정교유착은 헌법상 정교분리 원칙을 침해할 소지가 있고 민주주의를 위협하는 중대한 사안”이라며 “검·경 협력으로 신속하고 효율적으로 수사해 의혹을 철저하게 규명할 필요가 있다”고 설명했다.

이날 검·경 합수본부장에는 김 지검장이 임명됐다. 임삼빈 대검찰청 공공수사기획관(차장검사)과 함영욱 전북경찰청 수사부장(경무관)은 각각 부본부장을 맡았다.

합수본의 인력 규모는 본부장·부본부장을 포함해 총 47명으로 구성됐다. 검찰에서는 김 본부장과 임 부본부장·부장검사 2명·검사 6명·수사관 15명 등 25명이 파견됐다. 경찰에서는 함 부본부장을 비롯해 임지환 용인서부경찰서장과 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(특별전담수사팀장) 등 총경 2명·경정 이하 19명 등 22명이 파견됐다.

서울중앙지검 관련 사건 전담검사와 통일교 사건을 수사 중인 경찰청 중대범죄수사과 소속 경찰 등 공공·반부패 수사 분야 전문성을 갖춘 우수 자원들이 대거 발탁됐다고 한다.

합수본은 앞으로 통일교와 신천지 등 종교단체의 정관계 인사에 대한 금품 제공, 특정 정당 가입을 통한 선거 개입 등 정교유착과 관련된 의혹 일체를 대상으로 수사를 진행할 예정이다. 검찰은 송치사건 등 수사·기소·영장심사·법리검토를 맡고, 경찰은 진행 중인 사건의 수사·영장신청·사건 송치를 맡을 예정이다.

합수본 관계자는 “검·경의 수사역량을 집중해서 관련된 모든 의혹을 신속 명확하게 규명하고 범죄에 엄정하게 대응해 헌법과 민주주의를 수호할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이날 합수본의 출범으로 통일교 로비 의혹을 수사해 온 경찰 특별전담수사팀은 조만간 사건 일체를 합수본에 이첩할 방침이다. 경찰 관계자는 “현재 경찰 중수과에서 수사 중인 통일교 관련 사건은 전부 내일이나 모레 최대한 신속하게 넘길 예정”이라고 말했다.

앞서 이재명 대통령은 지난해 12월 30일 정치권에서 논의되고 있는 ‘통일교 특검’과 별개로 검찰과 경찰의 합동수사본부 설치를 검토하라고 지시했다. 당시 이 대통령은 “여든 야든 지위고하를 막론하고 다 수사해서 진상을 규명하고 책임질 것은 책임을 물어야 이런 일이 다시는 안 생길 것”이라며 “특검만 기다릴 수 없으니 경찰과 검찰이 같이 합동수사본부를 만들든 따로 하든 하라”고 말했다. 이후 검·경은 합동수사본부 구성을 협의해 왔다.