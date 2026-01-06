광역철도·도로망 확충부터 대중교통 개선·도시공간 재편까지 종합 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시는 2026년 도시·교통 분야 시정운영 방향으로 광역교통망 확충과 대중교통 개선, 도시공간 재편을 연계한 종합 전략을 추진한다고 6일 밝혔다. 핵심은 도시 내부와 외부를 잇는 교통 인프라 혁신과 생활권 단위의 성장 거점 확보다.

시는 우선 광역 철도 인프라 구축에 속도를 낸다. 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도와 CTX-창원선, CTX-진해선 등 신규 철도 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 중앙부처 협의를 강화한다. 낙동강 터널 사고로 개통이 지연된 부전~마산 복선전철은 2026년 중 마산역~강서금호역 구간의 부분 개통을 목표로 운행을 추진한다.

도로 교통망도 단계적으로 확충한다. 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 조사 대상에 포함된 합성~동읍 신설, 동정~북면 확장, 북면~창녕부곡 신설 등 3개 노선은 하반기 예타 통과를 위해 행정력을 집중한다.

봉암교 확장사업은 2029년, 북부순환도로 2단계 구간은 2030년 개통을 목표로 절차를 진행 중이다. 마산~거제 국도 5호선은 국비 5억원 반영을 계기로 미개통 구간의 조기 착공을 추진한다. 팔룡터널 민간투자사업은 사업 방식 재구조화를 마치고 안정적 운영에 주력한다.

대중교통 이용 편의도 높인다. 시내버스 50대에 디지털 단말기를 추가 설치해 실시간 도착·환승 정보 제공을 확대하고, 수요응답형 버스(DRT)는 진해권역으로 운행을 넓힌다. 2021년 도입된 시내버스 준공영제는 운영 실태를 점검해 재정 관리 개선과 비상 상황 대비 교통 수단 다변화 방안을 마련한다.

철도역 환승 기능 강화도 병행된다. 마산역은 미래형 환승센터와 시민광장 조성을 추진하고, 창원역과 창원중앙역은 부전~마산 복선전철 개통에 대비한 환승체계 개선에 나선다.

도시공간 분야에서는 자족형 복합행정타운 조성과 사파지구 도시개발사업을 추진하고, 도심융합기술단지와 도심생활복합단지는 기본구상 용역에 착수한다. 농·어촌과 구도심은 생활 인프라 정비와 도시재생 사업을 통해 정주 여건 개선을 도모한다.

아울러 시는 ‘5극 3특’ 국가균형성장 전략과 연계해 특례시 지원 특별법 제정과 지방자치법 개정에도 대응하며, 통합시 행정구의 인구감소지역 역차별 해소를 위한 제도 개선을 건의할 계획이다.

장금용 권한대행은 “이동의 부담이 줄고, 생활권 안에서 필수 기능을 누릴 수 있을 때 비로소 살기 좋은 도시가 된다”며 “내년에는 도시공간과 교통체계 전환, 자치분권 기반 확보에 전력을 다해 시민이 일상 속에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다.”고 말했다.