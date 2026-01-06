[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단과 한국자산관리공사(캠코)는 6일 ‘미래 성장 동력 확보 및 혁신 생태계 활성화를 위한 기술혁신기업 공동 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 핵심 기술력을 보유했음에도 일시적인 경영 위기에 직면한 연구소기업 등 특구 내 기술 기반 기업을 대상으로 각 기관의 역량을 연계해 금융과 비금융을 결합한 종합 지원체계를 구축하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 캠코는 특구재단 추천기업 및 자체 발굴 기업 대상 자산 매입 후 임대 프로그램 지원, 특구재단은 캠코 추천기업 대상 수요 맞춤형 사업화(기술사업화 과제, 펀드투자 추천, 글로벌 진출 지원 등) 연계 지원 등을 추진한다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 경영 여건상 어려움을 겪고 있는 특구 내 기술 기반 기업에 대한 맞춤형 지원을 강화하고, 안정적인 성장 기반 마련을 뒷받침할 계획이다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 협력은 경영 위기에 놓인 특구 기업이 다시 성장 궤도에 오를 수 있도록 금융과 기술사업화를 연결하는 협력 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다”며 “특구재단은 캠코와의 협력을 통해 특구 내 혁신기업이 안정적으로 경영을 회복하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.