[헤럴드경제=양대근 기자] 박수현 더불어민주당 의원(충남 공주·부여·청양)이 6일 제27회 백봉신사상 시상식에서 ‘올해의 신사의원 베스트10’에 선정되며 품격 있는 정치인으로서의 면모를 인정받았다고 밝혔다.

박 의원은 지난 19대 국회에서 두 차례 수상에 이어 이번 수상으로 백봉신사상에만 3차례 선정되는 영예를 안게 되었다.

백봉신사상은 독립운동가이자 정치인으로 백봉 라용균 선생의 뜻을 기리고자 제정된 상으로 단순한 의정 성과를 넘어 정직성, 국가·사회와 국민에 대한 헌신, 언어 구사, 의회민주주의 실천, 정치적 리더십, 보편적 세계관과 인류애 등 다양한 분야에 대한 평가를 통해 선정된다.

특히 국회 출입 기자, 동료의원, 사무처 직원들의 의견이 반영되는 만큼 수상자의 인격과 신사적태도가 국회 내외부에 널리 인정받아야 수상의 영예를 안을 수 있다는 점에서 큰 의의를 가진다.

이번 수상은 박 의원이 보여온 진정성 있는 소통과 존중이 담긴 태도가 이뤄낸 결과다. 박 의원은 지난 대통령선거 과정에서 전국 100여 곳 언론사의 6193명에 달하는 언론인과 직접 소통했으며, 민주당 수석대변인을 맡아 국민께 정치를 더 쉽게 설명하고 이해를 돕는 가교가 되어 왔다. 이 과정에서 박 의원은 항상 대립과 갈등보다는 합리적인 대화와 설득, 품격있는 언어를 통해 문제를 해결해왔다는 평가다.

박 의원은 “정치에 대한 국민의 기대와 신뢰의 상징인 백봉신사상을 받게 되어 막중한 책임감을 느낀다”며 “국민이 활짝 웃을 수 있도록 따뜻한 정치, 품격있는 정치를 보여드리기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.