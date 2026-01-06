경찰, 신 전 본부장 혐의 관련 강제수사 내란특검 압수물 확보를 위한 압수수색

[헤럴드경제=이용경 기자] 3대 특검에서 인계받은 사건을 수사 중인 경찰이 6일 신용해 전 법무부 교정본부장의 내란중요임무종사 등 혐의에 대한 강제 수사에 착수했다. 경찰청 특별수사본부가 특검을 상대로 압수수색에 나선 건 이번이 처음이다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 이날 오전 10시부터 신 전 본부장의 내란중요임무종사 등 혐의와 관련해 서울 서초구 서울고검에 있는 조은석 특별검사팀(내란특검) 사무실을 압수수색 중이다.

경찰의 이날 압수수색은 내란특검이 박성재 전 법무부 장관을 수사할 당시 확보한 압수물을 전달받기 위한 차원에서 이뤄졌다. 경찰 관계자는 이번 압수수색을 두고 “신 전 본부장 사건 관련해서 구체적인 정황을 포착한 건 아니”라며 “수사를 진행하는 단계에서 필요한 절차라고 보면 된다”고 말했다.

신 전 본부장은 지난 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 박 전 장관의 지시로 전국 구치소별 수용 인원을 점검해 ‘3600명 수용 가능’이라고 보고한 의혹을 받는다. 이 밖에도 신 전 본부장은 계엄해제 이후 교정본부 실무진에 문건 삭제 등을 지시한 혐의도 있다.

경찰 특수본은 지난달 12일 내란특검 수사 종료 이후 내란중요임무종사, 증거인멸 등 혐의를 받는 신 전 본부장 사건을 넘겨받고 수사를 이어가고 있다.