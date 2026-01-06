6일 ‘제5회 서민경제 수호 영웅상’ 개최

[헤럴드경제=이용경 기자] 보이스피싱 등 민생침해 금융 범죄를 예방하고 범인 검거에 이바지한 경찰과 일반 시민 유공자 10명이 6일 경찰청에서 표창과 포상금을 받았다.

경찰청과 신한금융그룹은 이날 서울 서대문구 청사 어울림마당에서 ‘제5회 서민경제 수호 영웅상’ 시상식을 열고 경찰관 5명과 시민 유공자 5명에게 표창·감사장을 수여했다. 이들은 1인당 300만원의 포상금도 함께 받았다.

이날 시상식에는 유재성 경찰청장 직무대행과 진옥동 신한금융그룹 회장, 신효섭 전기통신금융사기 통합대응단장, 박현주 소비자보호부문 부사장을 비롯해 수상자와 가족 등이 참석했다.

5회째를 맞이한 서민경제 수호 영웅상은 경찰청과 신한금융그룹이 지난 2021년 7월 업무협약(MOU)을 체결한 이후 매년 개최돼 총 49명의 유공자를 선발·포상해 왔다.

이날 수상의 영예는 피싱범죄 예방 및 검거에 기여한 경찰과 시민 총 10명에게 돌아갔다. 경찰관 중에선 인천경찰청 부평경찰서 김인식 경위 등 5명이 수상했다. 김 경위는 피싱 범죄 미해결 사건 483건을 포함해 총 781건을 수사해 246명을 검거한 점을 인정받았다.

일반 시민 유공자 중에선 금거래소 업주 기창선 씨 등 5명이 수상했다. 기씨는 금거래소를 운영하며 피싱범죄에 속아 금 매입을 시도하는 고객에게 피싱 피해 사례를 설명하고 112신고를 하는 등 적극적인 피해 예방 활동을 전개해 총 3차례에 걸쳐 6억2000만원 상당의 피해를 예방한 공로가 인정됐다.

유 직무대행은 “서민경제 수호 영웅상은 민생금융범죄 대응을 위해 민·관이 함께 만들어 온 협력의 결실”이라며 “경찰청은 앞으로도 금융권과의 긴밀한 협력을 바탕으로 전기통신금융사기 통합대응단을 중심으로 한 분석·차단·현장 대응 체계를 고도화해 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.

진 회장은 “보이스피싱 범죄가 나날이 지능화되고 있지만, 수상자들의 용기 있는 판단과 행동 덕분에 우리 이웃의 소중한 자산을 지킬 수 있었다”며 “신한금융그룹은 앞으로도 금융사기 예방과 피해구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다”라고 했다.

경찰청과 신한금융그룹은 ‘보이스피싱 제로’ 사업을 비롯해 금융사기 예방을 위한 정보 공유·제도 개선 등을 지속 추진하고 있다. 앞으로도 양 기관은 민생금융 범죄 근절을 위한 협력을 지속한다는 계획이다.