‘입질의추억TV’서 수산시장 중량 속이기 폭로하자 ‘네가 해수부 장관이냐’ ‘그만 괴롭혀라’ 항의 잇따라

[헤럴드경제=한지숙 기자] 수산시장의 고질적인 ‘저울치기’ ‘물치기’ 등 부정행위를 폭로한 유튜버가 상인들로부터 협박성 항의를 받은 사실을 고백했다.

물치기는 수산물을 물에 담가 무게를 늘리는 방식이고, 저울치기는 바구니 무게를 포함해 계산하거나 저울을 조작해 구매자를 속이는 행위다.

어류 칼럼니스트 김지민씨는 최근 자신이 운영하는 수산물 전문 유튜브채널 ‘입질의추억TV’에 ‘저울치기 폭로하자 돌아온 건 상인의 협박, 그래서 결단을 내렸습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

김씨는 지난해 실험을 통해 킹크랩에 물을 먹이면 60~120g, 바구니를 이용하면 최대 500g에서 1㎏까지 무게를 늘릴 수 있다고 주장했다. 이렇게 중량을 속이면 킹크랩 가격이 kg당 10만원일 때 100g만 늘려도 1만원, 200g이면 2만원이 더 붙는다고 했다.

그는 다만 “상인이 이런 수법으로 차익을 보았다고 하기엔 다소 무리가 있다”며 “킹크랩 유통업자들도 물무게를 포함해 킹크랩을 사들인다. 수출입 과정에서 물무게를 완전히 배제해서 계산할 수는 없다”고도 했다.

그러나 이후 상인들로부터 추정되는 이들이 영상에 항의 글을 달았다. ‘힘든 상인들 그만 괴롭혀라. 너 벼르는 사람들 많다’ ‘그거 한 마리 팔아도 몇천 원 남지 않는다’ ‘수조 유지비에 물값, 자리값, 인건비 생각하라’ ‘네가 영상 올리면 상인들이 피해 많이 입는다’ ‘사회의 악, 네가 해양수산부 장관이냐?’ 등이다.

김씨는 영상을 올린 목적에 대해 “이렇게 판매하는 분들이 계시다면 ‘지금부터라도 중지해 주십시오’라는 취지이고 소비자들에겐 현명하게 대처할 수 있게끔 올린 영상”이라며 “이후 킹크랩 영상 좀 그만 올리라는 연락을 받았다”고 했다.

그는 “양심적으로 장사하는 상인이라면 저를 싫어할 이유가 없다. 오히려 부당한 관행 때문에 피해를 보던 상인들로부터 ‘속이 시원하다’는 반응도 많았다”고 했다.

그러면서 “수산시장을 애정하는 사람으로서 많은 사람이 수산시장을 찾아왔으면 하는 바람에서 좋은 면만 부각하려고 노력해 왔다”며 “채널의 대부분 콘텐츠는 수산물 상식, 손질법, 소비 촉진을 위한 정보다. 피해자들의 제보가 들어올 경우에만 이를 소개해왔다”고 항변했다.

그는 “수산시장 카르텔이 존재하고, 한 집이 여러 점포를 독점 형식으로 운영하면서 신규 점포에 갑질을 하거나 공급가를 올리는 일이 벌어지고 있다”고 주장하며 “수산시장이 많은 소비자로부터 입방아에 오르는데 자정 능력을 길러야 한다”고 재차 강조했다.

이어 “정말 양심적으로 장사하는 상인이라면 직접 제보해 달라”며 “제가 찾아가서 홍보해 주고 싶다”고 덧붙였다.