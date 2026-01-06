신년 기자회견서 4대 역점과제 발표 ‘부산교육 AI 튜터 BeAT’를 확대 보급 등 추진

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시교육청이 2026년을 맞아 급변하는 디지털·인공지능(AI) 환경 속에서 학생 개개인의 성장을 지원하고 공교육 경쟁력을 강화하기 위한 4대 역점과제를 본격 추진한다.

김석준 부산시교육감은 6일 오전 시교육청 별관 국제회의실에서 신년 기자회견을 열고 이 같은 내용을 골자로 한 새해 부산교육 운영 방향을 발표했다.

김 교육감이 제시한 4대 역점과제는 ▷AI 시대를 선도하는 인간 중심 미래교육 ▷학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▷교사와 학생을 모두 지키는 안심교육 ▷지혜로운 인재로 성장하는 시민교육이다.

김 교육감은 “취임 후 9개월 동안 부산교육 정상화를 위해 쉼 없이 달려왔다”며 “2026년은 학령인구 감소와 디지털·AI 환경 변화에 적극 대응하며 사람 중심 미래교육을 본격화하는 해가 될 것”이라고 말했다.

부산교육청은 우선 학생들이 AI를 주체적으로 활용할 수 있는 역량을 기르는 ‘인간 중심 미래교육’을 추진한다. 이를 위해 ‘부산 미래형 학교’ 모델을 구축하고 디지털·AI 기반 교수·학습 혁신 연구학교를 단계적으로 확대한다. 국제 바칼로레아(IB) 연구학교는 16교로 늘린다.

또 학교 현장에 ‘부산교육 AI 튜터 BeAT’를 확대 보급해 교사의 수업 준비와 학생의 자기주도학습을 지원한다.

‘학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육’을 위해 문해력·수리력 진단 결과를 바탕으로 학교급별 기초학력 향상 프로그램을 운영한다. 초등학생 기초학력 강화에 집중하고, 중학교에서는 자기주도학습 역량을 기르는 ‘곰곰이 프로젝트’를 전면 운영한다. 고등학교에서는 수준별 학력 향상 프로그램을 운영한다.

‘안심교육’ 분야에서는 교권 보호와 교원 업무 경감을 중점 추진한다. 교권 보호 원스톱 시스템을 내실화하고 기존 교원힐링센터를 ‘교육활동보호센터’로 개편한다.

시민교육 분야로 체험 중심 민주시민·역사교육과 해양·환경·글로벌 교육을 강화한다. 민주시민교육 중점학교 등을 운영하며 해양수도 부산의 특성을 살린 해양교육 확대와 (가칭)부산해양수련원, 부산환경체험교육관 설립도 추진할 예정이다.