디지털마케팅 시장이 빠르게 재편되는 가운데, 변화에 대한 대응 속도가 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다. 이러한 흐름 속에서 통합 온라인 마케팅 전문기업 헤이데이미디어가 2026년을 앞두고 빅 브랜드 디지털마케팅 계약을 수주하며 시장 내 입지를 강화하고 있다.

헤이데이미디어는 지난해 이어 2026년에도 대형 브랜드 디지털마케팅 계약을 확보하고, 브랜드 인지도 제고와 잠재고객과의 지속적인 소통을 목표로 한 ‘브랜드 캠페인 솔루션’을 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

해당 솔루션은 단기적인 광고 집행을 넘어, 브랜드 메시지를 일관되게 전달하고 중·장기적인 관계 형성을 도모하는 통합 캠페인 전략에 초점을 맞췄다. 회사는 자체 데이터 분석 역량과 맞춤형 마케팅 설계를 기반으로, 브랜드 스토리 전달과 퍼포먼스 성과를 동시에 고려한 디지털 마케팅 전략을 전개할 계획이다.

특히 이번 계약을 통해 헤이데이미디어는 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위한 유연한 전략 설계와 자율적인 실행 구조를 바탕으로, 브랜드가 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다는 방침이다. 명확하고 빠른 커뮤니케이션을 중심으로 클라이언트와의 협업 효율을 높이고, 프로젝트 완성도를 강화하는 데 주력하고 있다.

2026년 전략의 핵심 축은 SNS와 숏폼 콘텐츠를 활용한 크리에이티브 캠페인 강화다. 틱톡, 인스타그램, 유튜브 등 주요 플랫폼에서 숏폼 콘텐츠의 영향력이 확대되면서, 직관적이고 몰입도 높은 브랜드 커뮤니케이션이 중요해지고 있다는 판단에서다. 헤이데이미디어는 타깃 분석을 기반으로 콘텐츠 기획과 매체 믹스를 최적화해 마케팅 효과를 극대화하고 있다.

아울러 인공지능(AI) 기술 확산에 발맞춰, 콘텐츠 제작과 데이터 분석 전반에 AI를 접목한 디지털마케팅 전략도 강화하고 있다. 브랜드 기업은 물론 공공기관까지 다양한 분야에서 AI와 데이터 기반 마케팅을 적용하며 사업 영역을 확장하고 있다.

헤이데이미디어는 관계자는 “디지털마케팅 시장에서는 변화를 얼마나 빠르게 이해하고 적용하느냐가 성패를 좌우한다”며 “AI 시대에 맞춰 크리에이티브 역량과 데이터 분석을 결합한 유연한 사업 모델로 브랜드 기업과 공공기관의 신뢰받는 파트너로 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편 헤이데이미디어는 제한된 예산 환경에서도 효율성과 지속 가능성을 동시에 고려한 마케팅 전략을 통해, 2026년에도 다양한 산업군에서 실질적인 성과를 창출하는 디지털마케팅 전문 기업으로서의 행보를 이어갈 계획이다.