[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘이웃집 백만장자’에 500년 전통을 자랑하는 대한민국 대표 명품술, ‘안동소주 3대’ 백만장자가 출격한다.

7일 밤 9시 55분 방송되는 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 사라질 뻔했던 우리 전통주의 명맥을 되살려 세계 무대에 올려놓은 주인공, ‘안동소주 3대’ 박재서·박찬관·박춘우의 파란만장한 인생 스토리가 공개된다.

500년 세월을 이어온 이들의 안동소주는 대한민국 전통주로는 유일하게 세계 3대 주류 품평회를 석권한 것은 물론, 해외 유명 위스키와의 정면 대결에서도 완승을 거두며 ‘K-안동소주’의 저력을 입증했다. 또한 2021년에는 대통령의 설날 선물로 선정돼 청와대에 납품되며 명실상부 ‘국가대표 전통주’로 자리매김했다.

이번 방송에서는 3대의 안동소주 양조장을 직접 찾아, 수백 년간 이어져 온 전통 방식 그대로 술을 빚는 전 과정을 밀착 조명한다. 누룩을 만드는 것부터 시작해 총 40일간의 발효, 그리고 정성스러운 증류를 거쳐 완성되는 안동소주의 탄생 순간이 생생하게 펼쳐진다.

여기에 ‘75년 경력’ 명인만의 특급 비법까지 전격 공개되며 시청자들의 호기심을 자극할 예정이다. 이런 가운데, 서장훈과 장예원은 증류 초기 단계에서 맛볼 수 있는 ‘공포의 78도 술’ 시음에 도전한다. 안동소주는 증류 과정에서 끓일수록 알코올이 증발해 도수가 점점 낮아지는데, 서장훈은 78도라는 강력한 도수 앞에 잔뜩 긴장한다. 이어서 조심스레 한 모금 맛본 그는 “먹어도 되는 거 맞죠?”라며 충격을 금치 못해 현장을 웃음바다로 만든다.

한편 ‘1대 명인’ 박재서는 안동소주를 잘 빚기로 유명했던 어머니를 도우며 술을 배웠고, 조상 대대로 내려온 가문의 비법을 전수받았다. 일제강점기, 쌀 소비를 이유로 가양주 단속이 극심했던 시절에도 그의 어머니는 오직 맛으로 가문의 술을 지켜냈다. 단속을 위해 들이닥친 일본 순사가 오히려 “술 한병만 달라”며 부탁했다는 일화는 지금까지도 전설처럼 전해진다.

이 밖에도 이번 방송에서는 유형문화유산이자 500년 역사의 서당에서 배우는 ‘안동소주 맛있게 마시는 꿀팁 4단계’, 그리고 서장훈을 꼼짝 못 하게 만든 상상 초월 ‘누룩 밟기 장인’의 정체까지 함께 공개되며 재미와 정보, 감동까지 선사한다.