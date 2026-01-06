새해 첫 수주부터 ‘잭팟’…올해 목표 233억달러

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대 조선 부문 중간지주회사 HD한국조선해양이 1조5000억원 규모의 액화천연가스(LNG) 선박 4척 건조 계약을 체결했다.

6일 HD한국조선해양은 최근 미주 지역 선사와 20만㎥급 LNG 운반선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 총 1조4993억원이다. 울산 HD현대중공업에서 건조해 2029년 상반기까지 순차적으로 선주사에 인도할 예정이다.

HD한국조선해양이 이번에 수주한 선박은 17만4000㎥보다 큰 초대형 운반선이다. 또 고효율의 축 발전기와 LNG 재액화 시스템 등 최신 사양을 탑재했다.

HD현대는 최근 초대형 LNG 선박 시장에서 활발하게 실적을 내고 있다. HD현대중공업은 2023년과 2024년에 수주한 4척의 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선 중 첫 번째 선박인 2만2000㎥급 선박을 그리스 선사에 인도했다. 해당 선박은 저장탱크 3기를 탑재해 LCO₂를 비롯 LPG, 암모니아 등을 안정적으로 운반할 수 있다.

HD한국조선해양 관계자는 “친환경 선박 시장 확대가 예상되는 만큼 친환경 기술 개발에 박차를 가하는 한편 고부가가치 선박 중심의 수주를 이어갈 것”이라고 밝혔다. 한편, HD한국조선해양은 공시를 통해 올해 조선·해양 수주 목표를 233억 달러로 제시했다.