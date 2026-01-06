류재철 LG전자 CEO 혁신 메시지 제품·공감지능·연결 생태계 강조 “다양한 설루션 미래가정 새 기준” 홈로봇 LG클로이드 세계무대 데뷔

LG전자는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 열린 ‘LG 월드 프리미어’에서 인공지능(AI)이 사용자의 상황을 이해하고 직접 행동하는 공감지능을 통해 ‘당신에게 맞춘 혁신’을 실현한다는 구상을 발표했다.

▶LG전자 ‘제로 레이버 홈’ 비전 구체화=LG전자 수장으로서 CES 무대에 처음 오른 류재철 최고경영자(CEO)는 ‘공감지능이 고객을 위해 직접 행동하기 시작한다면?’이라는 가정을 화두로 던졌다. 류 CEO는 “LG전자는 탁월한 제품, 공감지능, 연결된 생태계를 기반으로 ‘행동하는 AI(AI in Action)’ 시대를 이끌 준비가 돼 있다”며 “LG의 AI 홈에 대한 비전은 분명하다. 고객에게 시간을 돌려주는 것”이라고 밝혔다.

이날 행사는 글로벌 미디어, 업계 관계자, 관람객 등 1000여명이 현장에 참석, 전 세계 고객들이 온라인 생중계를 통해 함께했다. 류 CEO는 ▷탁월한 제품 ▷공감지능 ▷연결된 생태계를 기반으로 ‘행동하는 AI’ 시대를 주도해 나가겠다고 선언했다.

그는 AI홈을 언급하며 “집은 나름의 습관, 문화, 감정이 담겨있어 AI가 가장 이해하기 어려운 공간 중 하나”라면서도 “생활가전 글로벌 리더로 전 세계 고객의 집과 생활 방식을 깊이 이해하고 있다는 것이 LG전자의 차별화된 강점”이라고 말했다.

류 CEO는 “가전과 AI 등 모든 것이 함께 작동할 때, 집은 고객의 삶을 재정의할 수 있는 장소가 된다”며 “앞으로 AI 가정은 가족 구성원 각자에게 맞춤형 돌봄과 안전을 제공하는 고급 서비스 플랫폼으로 발전할 것”이라며 ‘제로 레이버 홈(Zero-Labor Home)’의 비전을 제시했다. ‘훌륭한 기기’가 사용자에 맞춰 적응하며 사용자의 선호도를 학습하는 ‘에이전트 가전’으로 진화하고, 나아가 이들이 하나의 잘 조율된 시스템으로 작동하는 AI홈으로 동작하는 과정을 통해 제로 레이버 홈 현실화 단계도 소개했다.

류 CEO는 양팔과 다섯 손가락을 사용하는 LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드’를 가사 도우미에 그치지 않고 스스로 주변을 감지하고 판단해 직접 최적의 환경을 만드는 ‘가정에 특화된 에이전트’로 정의했다.

로봇이 세탁기, 식기세척기 등 가전을 제어하는 것을 넘어 빨래를 개거나 그릇을 정리하는 수고로움을 대신할 뿐 아니라 어떤 일부터 할지에 대한 고민까지 덜어줄 수 있다는 관점에서다. LG전자는 클로이드가 가사 보조를 넘어 고객의 수고로움이 없어지는 제로 레이버 홈의 완성형 파트너가 되는 것을 목표로 하고 있다.

아울러 LG전자는 연결된 생태계를 구현하기 위해 집을 넘어 차량, 직장, 상업용 시설 등 고객 일상의 다양한 공간에서 공감지능의 조율을 기반으로 변화하는 모습도 소개했다. 미래 모빌리티 트렌드인 AIDV(인공지능 중심 차량) 설루션 기반 차량 내 경험도 그 중 하나다.

류 CEO는 “공간 기반 로봇을 포함한 새로운 설루션을 통해 미래 가정 생활에 대한 새로운 기준을 세울 것”이라며 “고객의 AI 경험이 집에 머무르지 않고, 차량, 사무실, 상업용 공간 등 다양한 공간에서 연결돼 고객 삶의 일부로 이어지길 기대한다”고 포부를 밝혔다.

▶세계 무대 오른 클로이드, 젖은 수건 직접 세탁기에=이날 행사에는 클로이드가 직접 단상에 올랐다. 무대에 오른 클로이드는 연설자가 건넨 젖은 수건을 받아 들고 드럼 세탁기에 이를 집어넣었다. 움직임은 다소 느렸지만, 주어진 과제를 순조롭게 수행했다. 쏟아지는 박수갈채에 호응하듯 눈웃음도 잃지 않는 모습이었다.

클로이드는 행사 중간 연설자에게 “목소리를 들어보니 물이 필요할 것 같아요”라며 페트병에 든 물을 건네고, 주먹인사를 제안하기도 했다. 클로이드는 “오늘 공유한 비전은 혁신이 고객의 삶과 조화를 이루는 미래”라며 “공감지능은 모든 사람이 더 나은, 더 의미 있는 삶을 누릴 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.

LG전자는 차세대 올레드 TV와 프리미엄 가전 ‘LG 시그니처’ 등 기술 혁신을 앞세운 제품들도 대거 소개했다.

류 CEO는 “로봇을 포함한 다양한 설루션을 통해 미래 가정생활의 새로운 기준을 세우겠다”며 “AI 경험이 차량, 사무실, 상업용 공간 등 다양한 공간에서 연결돼 삶의 일부로 이어지길 기대한다”고 말했다.

라스베이거스=박지영 기자