헤럴드가 새해 헤럴드경제와 코리아헤럴드 통합 앱 출시를 바탕으로, 독자 개인에게 맞춤형 콘텐츠 서비스를 시작합니다. 인공지능(AI)을 기반으로 한 초개인화 콘텐츠는 헤럴드의 디지털 통합 플랫폼 ‘헤럴디(heraldy)’를 더 강화할 것으로 기대됩니다. ▶관련기사 2면


yjsung@heraldcorp.com