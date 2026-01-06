[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당의 이재강 의원(경기 의정부시을)과 이용선 의원(서울 양천을) 등 국회의원 68명은 최근 베네수엘라에서 발생한 미국의 군사 작전과 관련 6일 성명을 발표하고 “국제법적 절차를 결여한 무력 사용이 국제 평화와 안정을 심각하게 위협할 수 있다”며 우려를 표했다.

민주당 의원들은 성명에서 “마두로 정권이 보여온 민주적 정당성 결여과 인권 탄압은 국제사회의 비판을 피할 수 없다”고 지적하면서도 “정권의 실정이 주권국에 대한 일방적인 군사 작전을 정당화하는 근거가 될 수는 없다”고 주장했다 .

의원들은 “베네수엘라 민주주의의 회복은 베네수엘라 국민 스스로의 선택에 맡겨져야 하며, 반드시 평화적이고 외교적인 방법을 통해 이루어져야 한다”고 강조했다 .

이어 “(이번 사태로) 향후 유사한 무력 개입을 정당화하는 선례가 될 수 있다”고 우려하면서, 국제사회가 베네수엘라 사태의 평화적 해결과 민주적 회복을 위해 공동으로 협력할 것을 촉구했다.