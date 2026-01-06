[헤럴드경제=홍석희 기자] 중견기업계가 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 한중 정상회담을 두고 양국 협력 프로세스 복원의 출발점이자 향후 경제 협력을 구체화하는 역사적 계기로 평가했다.

한국중견기업연합회(중견련)는 6일 논평을 통해 “같은 바다에서 같은 방향을 향해 온 한중 양국의 관계를 전면 복원하고, 그간 경색됐던 소통을 재개했다는 점에서 의미가 크다”며 “인공지능(AI), 재생에너지, 공급망 등 글로벌 경제 환경 변화에 공동 대응하기 위한 협력의 초석을 놓은 회담으로 기록될 것”이라고 밝혔다.

중견련은 이번 정상회담이 새해 첫 외교 일정으로 중국을 선택한 점에 주목하며, 정부의 경제·민생 회복 의지를 높이 평가했다. 중견련은 “지난해 11월 한미 통상·안보 협상 타결에 이어 최대 교역국인 중국과의 인적·물적 교류 회복을 서두르겠다는 정부의 절박함과 의지가 확인된 행보”라며 “이에 깊은 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

이어 “중국은 중견기업의 최대 수출국이자 3대 진출 희망국”이라며 “이번 정상회담을 계기로 수년간 훼손된 비즈니스 파트너십을 강화하고, 공존의 협력 모델을 통해 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

중견련은 특히 이번 회담을 계기로 상무 협력 대화 신설 등 정례적 장관급 협의체가 구축되고, 디지털 기술·지식재산권 보호·환경 및 기후 협력 등 14건의 양해각서(MOU)가 체결된 점을 긍정적으로 평가했다. 중견련은 “협력 의제를 선언적 수준에 그치지 않고 구체화했다는 점에서 실질적 교류의 토대가 될 것”이라고 밝혔다.

다만 제도적 개선 과제도 함께 제시했다. 중견련은 “한중 자유무역협정(FTA) 2차 협상을 통해 추가 관세 인하 및 면제 확대 등 우리 기업에 부담으로 작용해 온 비형평성을 해소해야 한다”며 “중국의 비관세 장벽을 선진국 수준에 맞게 대폭 완화해 국내 산업 피해를 최소화하고, 상호 호혜적 협력 관계를 구축해 달라”고 요청했다.

아울러 “민관이 참여하는 다층적 네트워크를 적극 활용해 정상회담의 합의를 조속히 현실화해야 한다”며 “한반도 평화와 비핵화, 서해 구조물 문제 등 주요 현안에 대해서도 합리적 해법을 도출하기 위한 건설적 협의가 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

중견련은 “업계 역시 적극적인 현지 진출과 신사업 발굴, 기술 경쟁력 고도화와 첨단 인력 양성을 통해 경제의 허리로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 덧붙였다.