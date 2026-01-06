[헤럴드경제=김진 기자] 치킨 프랜차이즈 기업 bhc가 앱 가입자 200만명 돌파를 기념해 오는 26일까지 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

우선 bhc 대표 메뉴인 ‘뿌링클’을 무료로 즐길 수 있는 이벤트를 실시한다. 추첨을 통해 당첨된 200명에게는 뿌링클 한 마리와 콜라 쿠폰을 증정한다.

앱 회원 계정당 매일 1회씩 참여할 수 있는 랜덤 쿠폰 이벤트도 진행한다. 최대 8000원까지 할인되는 쿠폰 4종이 지급된다. 이벤트 기간 동안 쿠폰을 5회 이상 다운로드한 고객 중 100명에게는 bhc 모바일 금액권 5000원을 추첨을 통해 지급한다.

bhc 앱을 통해 2만원 이상 주문 후 미션에 참여하면 응모 횟수에 따라 차등 혜택을 받을 수 있다. ▷bhc 모바일 금액권 1만원권(100명) ▷bhc 모바일 금액권 3만원권(3회 이상 응모 100명) ▷200만원 상당의 대한항공 기프트카드(5회 이상 응모 1명) 등이다.

bhc 관계자는 “앞으로도 bhc는 앱을 중심으로 다양한 편의와 혜택을 제공하겠다”고 말했다.