도널드 트럼프 미국 대통령이 2016년 대선 당시 ‘MAGA(미국을 다시 위대하게)’를 선거 슬로건으로 내세웠을 때만 해도 ‘MAGA’가 주는 무게감은 그리 크지 않았다. 미국 보수진영의 표를 결집시키기 위한 전술적 카드에 지나지 않을 것이라는 해석도 많았다. 백악관 오벌 오피스 왕좌에 다시 앉기 위해 제임스 먼로부터 로널드 레이건 전 대통령까지 이어지는 미국 보수진영의 심장 어딘가에 유영하고 있던 ‘선민주의’ 유령을 다시 살려냈을 뿐이라는 해석이었다. 하지만 트럼프의 ‘MAGA’는 글로벌 경제에 초강력 허리케인으로 다가왔다. 우려는 현실이 됐다. 터무니 없는 관세를 무기로 대미 투자를 압박했다. 관세 앞에 글로벌 경제질서가 무너지자 트럼프를 비난하던 국가들도 앞다퉈 선물보따리를 갖다 바치는데 머리를 싸맸다. 내로라하는 글로벌 기업 수장들도 트럼프와 악수를 하며 대미투자를 약속했다.

무력 행동도 서슴지 않았다. 마약 근절이라는 대의명분(?)을 내세워 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포(?)해 미국 법정에 세웠다. 베네수엘라에 대한 무력행동은 사실상 석유와 천연가스, 금, 철강석, 보크사이트, 토륨 등 풍부한 천연자원의 안정적인 확보에 있다는 것은 누구나 아는 사실이다.

‘MAGA’가 보수진영을 결집시키기 위한 전술적 카드를 넘어 미국 경제를 재편하기 위한 계획적이면서 치밀하게 조직된 ‘전략’이었던 셈이다. 사실 MAGA의 핵심 기제는 미국 제조업의 부활에 있다. MAGA는 미국 중산층이 무너지고, 미국이 막대한 무역적자에 시달리고 있는 이유가 제조업이 무너졌기 때문이라는 현실 인식을 토대로 하고 있다. 희토류 같은 전략적 광물자원에 대한 공격적인 행보도 제조업 부활의 연장선상에 있다. 물론 트럼프는 제조업 기반이 무너진 것이 우방국들을 먹여살리기 위해 미국이 희생(?)했기 때문이라는 얼토당토 않은 이유를 내세우고 있지만.

시야를 한국으로 돌려보자. ‘한강의 기적’은 쉼 없이 돌아갔던 제조업이 있었기 때문에 가능했다. 섬유에서 시작해 화학, 철강으로 이어지는 제조업은 ‘코리안 드림’의 추진력이었다. 연간 수출액 7000억달러, 4400선을 넘어서며 연일 고공행진하는 코스피 등 면전에 내세운 수치는 제조업을 등에 업은 ‘코리안 드림’이 아직 살아 움직이고 있다고 얘기한다. 하지만, 견고한 숫자 뒤에는 암울한 현실과 불안한 미래가 똬리를 틀고 있다. 7000억달러 수출은 ‘슈퍼 사이클’에 올라탄 반도체가 있었기 때문에 가능했다. ‘반도체 천수답 경제’라는 한국경제의 케케묵은 경고는 현재에도 여전히 생명력을 잃지 않고 있다. 원달러 환율은 어느새 1500원선을 위협하고 있다. 수요 변화 등 여러 구조적 요인이 있다고 하지만, 한국경제의 체질이 약해졌다는 경고로 읽을 수 있는 대목이다. 청년 고용률은 19개월째 마이너스 행진을 하고 있고, ‘20·30대 남성 쉬었음’ 인구는 46만2073명에 달한다. 역대 최대치다. 모두가 제조업 붕괴를 가리키고 있다.

철강과 화학산업에 지탱하고 있던 여수, 포항 등 지역경제 붕괴는 이미 임계치를 넘어섰다. 더 암울한 것은 한국 제조업의 미래가 사라지고 있다는 점이다. 산업연구원, 한국무역협회, 대한상공회의소 등에서 내놓는 자료들은 하나같이 반도체를 제외한 대부분의 산업에서 중국이 한국을 추월했다고 경고한다.

제조업 붕괴는 선진 경제로의 경로 과정에서 겪을 수 있는 성장통이 아니다. 미국의 MAGA나 중국, EU 등 다른 나라들의 자국산업 보호는 제조업을 지키고, 살리기 위한 부단한 노력이다. 그런데도 한국사회에서 유독 제조업은 푸대접 신세다. 대기업과 비(非)대기업, 사(社)와 노(勞) 등 이분법적 대립 구도 양산의 주범으로 몰리곤 한다. 제조업은 아쉬울 때 찾는 우물이 아니다. 트럼프의 ‘MAGA’는 우리에게 많은 숙제를 안겨주고 있다. ‘제조업을 다시 위대하게’라는 숙제를…

한석희 산업부장