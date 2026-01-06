보건사회연구, ‘남편 육아휴직이 출산에 미치는 영향’ 보고서

[헤럴드경제=이태형 기자] 맞벌이 신혼부부의 경우 남편의 육아휴직 사용 가능성이 자녀 계획을 앞당기는 것으로 나타났다. 외벌이 부부는 육아휴직 제도 자체가 두드러진 영향을 미치지 못하지만, 맞벌이 부부에게는 여성의 양육 부담 완화가 출산 의사를 높이는 것으로 조사됐다.

한편 부부의 근로소득이 높을수록 출산으로 인한 기회비용이 큰 것으로 인식하고 출산 의사가 감소하는 것으로 조사돼 이에 대한 정책적 지원이 필요하다는 지적이 나온다.

6일 보건사회연구원 학술지 ‘보건사회연구’의 ‘남편의 육아휴직 활용가능성이 출산에 미치는 영향’이라는 제목의 보고서에 따르면, 맞벌이 부부 중 남편의 육아휴직 활용가능성은 첫 자녀 출산 이행속도에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

반면 남편의 근로소득으로 생활하는 외벌이 부부는 남편의 육아휴직 사용 여부가 출산 의사에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 실제 남편이 육아휴직을 사용할 경우 유일한 소득원이 줄어들기 때문에 육아휴직을 사용하는 데 부담을 느끼기 때문으로 풀이된다.

보고서는 “맞벌이 가구인 경우 남편이 육아휴직을 활용할 수 있다고 인식하는 경우에는 첫 자녀 출산 이행속도가 빠른 것으로 조사됐다”며 “이런 분석 결과는 남편의 육아휴직을 통해 자녀 출산 이후 육아에 대한 부담의 완화 가능성이 결과적으로 출산 결정을 앞당기는 요인으로 작용할 수 있음을 보여준다”고 밝혔다.

보고서 저자인 배호중 한국여성정책연구원 부연구위원은 “남성의 육아 참여 가능성 제고를 위한 제도적 지원과 사회적 인식이 출산행태에 실질적인 영향을 주고 있음을 실증적으로 규명했다”면서 “맞벌이임에도 불구하고 남편의 육아휴직 가능성이 없는 경우에는 출산이 현저히 지연되거나 이행되지 않을 가능성이 상대적으로 높게 나타났다”고 설명했다.

한편 보고서는 부부의 사회경제적 특성과 관련해 남편과 아내의 근로소득이 출산에 서로 다른 영향을 미칠 가능성을 제시했다.

남편의 육아휴직으로 감소하는 근로소득은 출산에 따른 부부의 경제적 부담을 증가시키는 요인으로작용하는 데 그쳤지만 아내의 근로소득은 출산 자체를 지연시키는 요인으로 나타났다.

특히 아내의 소득이 높은 가구일수록 자녀 출산에 따른 리스크를 더 민감하게 인식하고 있을 가능성이 높고, 출산 전후 여성의 경력단절현상이 여전히 남아 있어 이와 관련된 구조적 개선이 시급하다고 보고서는 지적했다.

배 부연구위원은 “이런 결과는 여성의 경제활동 참여와 경력 유지에 따른 기회비용이 여전히 높은 한국 사회의 구조적 특성과 긴밀히 연관돼 있다고 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “맞벌이 부부가 증가하는 현 상황을 고려할 때 남편의 육아휴직 활용 가능성을 높이기 위한 노동시장의 구조적 개선과 기업 지원 정책 방향이 질적, 양적으로 지속 확대될 필요가 있다”고 제언했다.