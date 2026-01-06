中 랴오닝성 최대 규모 ‘동북아 스키장’ 손님 안고 내려오는 ‘캐리 스키’ 선봬 “다치면 누구 책임?” 온라인서 찬반 논쟁

[헤럴드경제=한지숙 기자] 돈 버는 방법도 가지가지다.

중국의 한 스키장이 생일을 맞은 여성 손님을 상대로 ‘공주님 안기’ 자세로 슬로프를 내려오는 서비스를 제공하는 생일 이벤트 상품을 판매하고 있다. 가격은 103만원. 전문가인 스키 강사가 여성을 들어올려 안은 채 활강하는데, 안전 논란이 불거졌다.

5일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 랴오닝성 선양에 있는 ‘동북아 스키 리조트’가 내놓은 생일 이벤트가 온라인에서 알려지며 논란이 일고 있다.

‘자오’라는 이름의 한 여성은 최근 소셜미디어(SNS)에 이 스키장에서 생일 파티를 하는 모습을 담은 영상을 올렸다.

이 스키장은 랴오닝성 최대 규모로, 슬로프가 가장 많은 곳으로 알려졌다.

영상에서 흰색 유니폼을 입은 강사는 자오를 공주처럼 들어안은 채 스키를 타고 슬로프를 미끄러져 내려왔다. 자오는 한 손에 빨간 풍선 다발을 들고 강사의 어깨에 팔을 두른 채 웃고 있다. 이들 주변에는 주황색 유니폼을 입은 다른 강사들이 축하 현수막과 꽃다발, 케이크, 스피커, 컬러 연막탄을 들고 축하 분위기를 띄웠다.

자오는 이 서비스에 5000위안(약 103만 원) 이상을 지불했으며, 처음 이용해 봤지만 “친구들에게도 추천했다”고 했다.

해당 스키장의 생일 패키지는 고객 요청에 따라 구성과 가격이 달라진다. 또한 손님을 안고 스키를 타는 스키 강사는 전문적인 교육과 코칭 자격증을 소지한 젊은 남성들이다.

스키장 측은 생일 패키지는 ‘캐리(carry) 스키’ 서비스 중 하나라고 설명했다. 이는 손님을 등에 엎거나 팔로 안아 슬로프를 내려 오는 것으로, 스키를 탈 줄 모르는 사람도 스키의 즐거움을 체험할 수 있게 한 것이다.

캐리 서비스는 강사 1명 기준 시간 당 300위안(약 6만 2000원)이다. 또한 난이도별로 1대1 스키 강습도 제공한다. 2시간짜리인 이 강습은 1인당 최고 650위안(약 13만 4500원)을 내면 받을 수 있다.

이 서비스가 온라인에 알려지자 중국 누리꾼들은 찬반 논쟁을 벌였다.

한 누리꾼은 “방문객에게 풍부한 정서적 가치를 제공하며, 이 서비스로 인해 랴오닝 지역에 젊은 관광객이 유입되고 동계 스포츠가 활성화 될 수 있다”며 지지를 표시했다. “5000위안을 못 내는 게 아니라 내가 너무 무거워서 안길 수 없을 것 같다”는 반응도 있었다.

반면 안전 등을 우려하는 지적도 잇따랐다. 한 누리꾼은 “강사가 균형을 잃거나 다른 스키어와 충돌하면 책임은 누가 지는 거냐”고 물었고, 또 다른 이는 “과도한 신체 접촉이 선을 넘을 수 있다”고 지적했다. 이 밖에 “이 서비스는 촌스럽다. 진짜 스키 애호가라면 관심 없을 것”이라는 의견도 있었다.

중국에선 여성을 상대로 이러한 정서적 가치를 제공하는 서비스가 처음은 아니다. 지난해 8월 쓰촨성 어메이산에선 등산 동반자로 고용된 근육질의 젊은 남성들이 여성 관광객들을 다양한 자세로 업어주는 모습이 공개돼 화제가 됐다. 지난해 12월에 한 관광지에선 월급 5만 위안의 ‘스키 동반자’ 구인 광고가 등장했다. 당시 광고는 키 185㎝ 이상에 복근을 갖추고, 잘생긴 용모에 사교성이 좋은 젊은 남성을 찾는 내용이었다.