[헤럴드경제=신주희 기자] 한국거래소가 코스닥 시장의 혁신을 위해 상장제도를 손질했다. 기술 경쟁력을 갖춘 혁신 기업에 대해서는 맞춤형 상장 심사를 도입하고 부실 기업의 상장 폐지 요건은 강화는‘당근과 채찍’ 전략이다. 한층 깐깐해진 상장폐지 기준에 따라 20여개 기업이 상장 이달 말 폐지 기로에 섰다.

6일 투자업계에 따르면 한국거래소는 전날 코스닥 시장 신뢰·혁신 제고 방안의 후속 조치로 ‘맞춤형 기술특례상장’ 도입을 위한 상장규정 시행세칙 개정을 완료했다고 밝혔다.

이에 따라 지난 1일부터 코스닥 상장사의 상장폐지 요건에 해당하는 시가총액 기준은 기존 40억원에서 150억원으로 상향됐다. 시가총액 150억원 미만인 상태가 30거래일 연속 지속된 코스닥 상장사는 즉각 관리종목으로 지정된다. 이후 90일간 연속 10일 또는 누적 30일간 충족하지 못하면 최종 상장 폐지된다.

전날 코스닥 시장에서 시가총액 150억 미만인 기업들은1830개 가운데 27개로 집계됐다. 이 중에서도 24개 기업은 몸값이 40억원 이상으로 이번에 상장 기준이 높아지면서 아슬아슬하게 상폐 기로에 서게 됐다.

대표적으로는 케이엠제약 ▷프로브잇 ▷캐리 ▷비엘팜텍 ▷앤씨앤 ▷세니젠 ▷셀레스트라 ▷드래곤플라이 ▷올리패스 ▷서울전자통신 ▷코이즈 ▷디에이치엑스컴퍼니 ▷메디콕스 등이 해당한다. 이들 종목 중 다수가 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정됐다.

내년에는 상장폐지 기준이 더욱 높아진다. 2027년에는 시가총액 기준은 200억원, 매출액은 50억원으로 상향된다. 2028년에는 각각 3000억원, 100억원 오른다.

상장폐지 요건은 높인 대신 거래소는 핵심 기술을 갖고 있는 기업의 심사 문턱은 낮췄다. 또 혁신 기업의 기술을 제대로 평가하기 위해 맞춤형 심사를 도입하기로 했다.

거래소는 우선 인공지능(AI), 신재생에너지와 에너지저장장치(ESS), 우주 산업을 핵심 기술 분야로 선정하고 산업 특성을 반영한 맞춤형 기술 심사 기준을 도입한다.

먼저 AI 분야에서는 각국의 정책적 지원 확대 흐름에 따라 산업 밸류체인별로 세분화된 심사 기준을 마련했다. AI 반도체 설계·생산 부문은 고객 수요에 맞춘 특정 AI 분야 최적화 설계 역량을 핵심 평가 요소로 삼는다. 성능과 전력 효율성, 제품 신뢰성과 안정성, 비용 경쟁력 등이 주요 심사 항목이다.

AI 모델·애플리케이션 개발 분야는 거대언어모델(LLM) 등 AI 개발 도구를 활용한 서비스 구현 능력을 중심으로 본다. 보유·수집 데이터의 질과 양, 데이터 학습 및 추론 알고리즘의 우수성이 핵심 평가 기준이다. 자율주행차와 로봇 등으로 대표되는 피지컬 AI 분야는 외부 환경 인식, 자율적 판단, 행동 수행으로 이어지는 전체 과정별 기술력을 단계적으로 심사한다.

신재생에너지와 ESS 분야는 태양광·풍력 등 재생에너지별로 다른 심사 기준을 마련했다. 우주 산업은 장기간의 연구개발 및 초기 자금조달 필요성을 고려해 기준을 마련할 계획이다. 또 프로젝트 성공 시 국가 위상 제고 등의 효과를 고려해 지원 관점에서 상장을 심사한다.

거래소의 첨단 산업 육성 기조는 지난해부터 감지됐다. 거래소 안팎에서는 코스닥시장본부가 AI 반도체와 인공지능 관련 기업 상장 심사에 상대적으로 속도를 내고 있다고 알려졌다. 실제로 AI 모델 최적화 기업인 노타와 반도체 설계 솔루션 기업 세미파이브 등은 다른 기업보다 비교적 빨리 심사가 진행됐다.