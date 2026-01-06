연말 美 해군 군수지원함 MRO 사업 수주 올해 MRO 사업 본격화

[헤럴드경제=박혜원 기자] HJ중공업이 미국 해군과의 함정정비협약(MSRA) 체결을 위한 최종 관문을 넘었다. 이에 공식적인 MSRA 라이센스 체결은 이달 중 이뤄질 전망이다.

6일 HJ중공업은 미국 해군 유지·보수·정비(MRO) 협약인 MSRA 체결의 마지막 관문, 항만보안평가(PA)를 전날 마무리했다고 밝혔다. MSRA를 취득하면 미국 해군 함정 및 전투함 MRO 사업에 입찰 자격을 얻을 수 있다.

HJ중공업은 지난해 미국 해군 보급체계사령부(NAVSUP)에 MSRA 라이센스를 신청한 이후, 9월 영도조선소 현장실사에 이어 전날 PA를 받았다. PA는 미국이 외국 항만의 보안 준비태세와 항만시설 보안규칙 이행 여부를 평가하는 공식 절차다.

보안전문가로 구성된 미국 해군 범죄수사국(NCIS) 평가단은 영도조선소에서 항만 테러 대응, 보안규정, 시설 통제, 감시체계, 기술정보 관리 체계 등을 평가했다. HJ중공업은 영도조선소 시설 현황과 대한민국 해군 MRO 사업 실적 등을 소개했다.

MSRA 체결을 위한 모든 절차를 마무리함으로써 HJ중공업의 미국 해군 MRO 사업도 올해 본격화할 전망이다. HJ중공업은 지난 12월 중순 미 해군의 군수지원함 ‘아멜리아 에어하트함’의 MRO 사업을 수주했다. 지난해 11월에는 미국 상무부 알렉스 크루츠(Alex Krutz) 부차관보 일행이 영도조선소를 방문해 함정 MRO 사업에서부터 상선 건조 협력까지 논의한 것으로 알려졌다.