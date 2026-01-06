연간 암모니아 50만톤 생산, 이산화탄소 167만톤 포집

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성E&A는 5일(현지시간) ‘미국 와바시 저탄소 암모니아 프로젝트’ 착공식을 진행했다고 6일 밝혔다.

미국 워싱턴 헤이 아담스 호텔에서 진행된 이번 착공식에는 김윤덕 국토교통부 장관과 남궁 홍 삼성E&A 사장, 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관, 사이먼 그린쉴즈 와바시 밸리 리소스 이사회 의장 등 프로젝트 및 정부 관계자 70여명이 참석했다.

이번 프로젝트는 미국 인디애나주 웨스트 테레 호트 지역에 연간 50만톤의 암모니아를 생산하고, 167만톤의 이산화탄소를 포집하는 능력을 갖춘 친환경 암모니아 시설을 건설하는 것이다. 미국 에너지부와 한국 국토교통부 및 기후에너지환경부가 펀드에 참여하는 국가적 사업이다.

삼성E&A는 지난해 10월 미국 와바시 밸리 리소스와 4억7500만달러(약 6800억원) 규모의 EPF(설계∙조달∙제작) 계약을 체결한 바 있다. 완공 목표 시기는 2029년이다.

삼성E&A는 풍부한 암모니아 플랜트 수행 경험과 인공지능(AI), 자동화 등 차별화된 기술력을 이번 프로젝트에 활용할 계획이다. 또 발주처와 기술선 하니웰 유오피와 적극 협력할 예정이다. 삼성E&A 관계자는 “한-미 양국의 의미 있는 이번 프로젝트를 수행하게 돼서 기쁘다”며 “앞으로 미래 에너지전환 분야 신사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.