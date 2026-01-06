2008년 입사한 상품기획 전문가 에어테크 등 히트상품 개발 이끌어

[헤럴드경제=김진 기자] 신성통상은 탑텐 상품기획본부장인 김지희 전무를 부사장으로 승진 발령했다고 6일 밝혔다.

이번 인사는 이러한 상품기획 성과와 조직 기여도를 종합적으로 반영한 인사다. 김 부사장은 승진 이후 상품기획 전반을 총괄하며 브랜드의 중장기 제품 전략을 이끌게 된다.

김 부사장은 2008년 신성통상에 입사한 이후 18년간 상품기획 분야에서 경력을 쌓은 전문가다. R&D 본부장을 거쳐 2016년 탑텐에 합류했다. 이후 평창 롱패딩, 온에어, 에어테크 등 대표 제품 개발을 이끌었다. 특히 소재 연구 기반의 제품 기획을 통해 주요 제품군의 경쟁력을 구축했다는 평가를 받는다.

김 부사장은 상품기획 조직을 카테고리 중심으로 재편해 시장 대응력도 높였다. 상품 기획부터 생산까지의 과정을 관리하는 제품수명주기관리(PLM) 시스템 도입을 추진하며 업무 효율화·표준화를 이끌었다.

김 부사장은 “앞으로도 합리적인 가격은 유지하되 소재 연구와 기술 개발로 제품 완성도를 높여, 고객이 ‘역시 탑텐’이라고 신뢰하는 브랜드를 만들겠다”고 말했다.