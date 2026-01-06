[헤럴드경제=홍석희 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 브랜드 앰버서더 프로그램인 ‘한샘 홈크루(HANSSEM Home Crew)’ 4기와 5기를 동시 모집한다고 밝혔다.

홈크루는 실제 주거 공간에서 한샘 제품을 체험하고, 라이프스타일에 맞는 활용 사례를 콘텐츠로 제작하는 고객 참여형 프로그램이다. 한샘은 실사용자 중심의 홈 스타일링 콘텐츠를 강화하고, 크리에이터와의 접점을 확대하기 위해 이번 통합 모집을 진행한다.

선정된 홈크루는 약 2개월간 본인이 운영하는 인스타그램 채널을 통해 한샘 제품을 체험하고, 영상과 이미지 콘텐츠를 제작하는 미션을 수행하게 된다. 이번 모집에서는 기수별로 서로 다른 제품을 체험하는 방식으로 운영된다.

홈크루 4기는 신제품 ‘플로(Flo) 식탁’을 체험한다. 플로 식탁은 원형·사각·타원 등 다양한 형태와 사이즈를 갖춰 공간과 취향에 맞춘 구성이 가능하다. 5기 체험 제품인 ‘스위브 스윙소파’는 등받이와 팔걸이를 자유롭게 조절할 수 있는 스윙 기능을 적용해 다양한 휴식 자세를 지원하며, 크리모·에코크레아·더마스터 등 세 가지 프리미엄 가죽 중 선택할 수 있다.

모집 기간은 오는 12일까지다. 국내 거주자 중 인스타그램 팔로워 5000명 이상을 보유한 한샘몰 회원이라면 누구나 지원할 수 있으며, 한샘은 심사를 거쳐 기수별 20명씩 총 40명을 선발할 예정이다.

선발된 홈크루에게는 체험 제품이 무상 제공되며, 활동 기간 중 활동비가 1회 지급된다. 활동 종료 후에는 성과에 따라 우수 홈크루를 선정해 별도 시상도 진행된다. 자세한 모집 내용은 한샘몰 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

한샘 관계자는 “홈크루는 제품을 중심으로 실제 생활 속 공간 변화와 활용 방식을 보여주는 프로그램”이라며 “이번 4·5기를 통해 크리에이터들의 시선으로 한샘의 공간 가치를 보다 입체적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.