[헤럴드경제=김영철 기자] 콜라스 마두로 대통령의 체포 여파가 가시지 않은 베네수엘라의 대통령궁 인근에서 5일(현지시간) 굉음이 발생했다고 외신들이 보도했다.

AFP통신은 이날 오후 8시께 미확인 드론이 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령궁 상공을 비행했고, 보안군이 대응사격한 것으로 보인다고 현지 소식통을 인용해 전했다.